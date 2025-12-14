我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥（如圖）重返台北小巨蛋開唱，開場爆破煙火不斷，加上雷射光影效果，有粉絲嗨喊，手機要被震壞了。（圖／記者葉政勳攝影）

歌手羅志祥（小豬）今（14）日晚間在台北小巨蛋開唱，和昨天一樣，唱到〈全糖獨家〉時，粉絲又開始不看他，忙著搶從天而降的心型簽名卡片，羅志祥唱完後又開始對粉絲「發脾氣」，「在高雄的時候就這樣了，我那時有忍下來，但是這次我忍無可忍了，演唱會主角是我耶，你們要看我啦。還是你們慢慢撿，撿完再叫我。」說完他也從舞台上撿起卡片，一張張搜集後，又拿給粉絲。羅志祥對粉絲撒嬌說：「我今天是演唱會的主角，你叫我撿卡片給你，這樣對嗎？」但是邊說還是邊把卡片一一遞給粉絲，超級寵粉。送完卡片後，羅志祥原本還要再念一下粉絲，沒想到升降台直接將他降下，他邊大聲嚷嚷：「我話還沒說完，你把我往下降要做什麼啦。」隨後又帥氣升上舞台，重新唱了一次〈全糖獨家〉。羅志祥表示，很多人覺得追星是壞事，把時間拿來追星，會影響課業，「但是錯了，如果一個人喜歡日本明星、韓星，可能因此學好日文和韓語，追星可以從中獲得安慰和支持的力量，所以每次有粉絲寫信給我，我都會很珍惜地閱讀他們寫的內容。」羅志祥表示，不要嘲笑追星的人，因為那裡面有大家的青春，「我知道現場有人從我15歲出道到現在，一路支持我了30年，我很開心你們的青春裡面有我，謝謝你們，支持了我30年。」