我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張藝興為自己缺席EXO見面會發文道歉。（圖／張藝興微博）

EXO粉絲見面會原定於今（14）日登場，不過卻在開演前5小時緊急宣布中國籍成員張藝興無法出席本次活動，並以「不可抗力因素」作為缺席原因，稍早張藝興透過微博發文道歉，表示自己要出席國家話劇院的活動，因此在早上趕回北京，為受到影響的粉絲致上歉意。張藝興稍早透過個人微博發文道歉，「我因參加國家話劇院重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達，請大家放心，在此為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一為受到影響的人致以深深的歉意。」張藝興的道歉貼文曝光後，瞬間引起粉絲熱議，許多中國網友認為張藝興並沒有問題，認為他為國家的話劇活動負責完全沒問題，希望所有謾罵張藝興的人都要向他道歉，「張藝興沒有錯」、「張藝興辛苦了、「期待張藝興繼續進行活動」；不過多數粉絲並不為張藝興缺席一事感到可惜，「早說他不參加我就買票了」、「現在才說趕不到現場了。」EXO成員今年全數服完兵役退伍，日前釋出回歸新消息，官方證實團體將以6人（Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳、張藝興）編制於2026年第一季展開新專輯計畫。然而張藝興多年來都沒有參加團體活動，回到中國以唱跳歌手身分單飛發展，此次卻再度以EXO成員身分回歸，參與新專輯製作與見面會安排，讓不少歌迷相當傻眼，認為CBX（Xiumin、伯賢、Chen）不回來，反而張藝興回來了，看不懂公司究竟想做什麼。張藝興不受EXO粉絲歡迎是有原因的，他在EXO爆紅後就用個人名義在長期在中國發展，長達近十年的時間，沒有參與過EXO的任何活動，不過他卻出現在EXO全員退伍後的首次回歸中，反而人氣人員CBX（Xiumin、伯賢、Chen）卻不參與本次回歸，讓許多粉絲相當生氣，直呼「不該回來了人反而回來了」，甚至在社群中掀起一股「反正都是張藝興的錯」熱潮，將世上所有不合理的事情都推托在他身上，掀起許多討論。