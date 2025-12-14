《羅志祥30巡迴演唱會》台北站今（14）日邁入第二天，現場氣氛比首日更為沸騰！今晚最大彩蛋莫過於「女神」安心亞驚喜現身，她身穿一襲設計大膽的黑色火辣挖背馬甲戰袍登場，可見曼妙曲線，與羅志祥同台飆舞，兩人合唱〈靚仔〉，性感指數破表，小巨蛋全場觀眾暴動。

▲安心亞（前排左）今晚和羅志祥（前排右）合體唱跳〈靚仔〉，全場觀眾暴動。（圖／記者吳翊緁攝影）
9年前的歌首度合體表演　安心亞挖背馬甲重現經典

當〈靚仔〉前奏一下，安心亞性感又俐落地登場，與羅志祥熱力尬舞。羅志祥表示，這首歌自2016年發行並拍攝MV後，兩人因各種陰錯陽差，竟然從未在公開場合合體表演過。

「這是我們第一次公開合作這首歌！」羅志祥興奮表示，這次終於能讓大家看到〈靚仔〉的Live版。安心亞誠意十足的美麗穿搭，加上兩人默契十足的互動與重現當年的經典舞步，讓現場粉絲尖叫聲差點掀翻屋頂。

▲安心亞（前排左）今（14）日晚間擔任羅志祥（前排右）演唱會特別來賓，是全場的焦點。（圖／記者吳翊緁攝影）
全球首唱壓軸新歌　舞王氣場輾壓全場 

今晚羅志祥也首唱了12月9日才剛發行的2025歲末壓軸單曲〈ALL EYES ON ME〉。新歌搭配氣場強大的全新舞蹈，粉絲看著〈ALL EYES ON ME〉的手勢和舞蹈動作，馬上跟著節奏邊聽邊學，亞洲舞王氣場果然強大。

今晚的歌單和昨晚略有不同，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉，羅志祥表示，每一個小設計都是希望讓觀眾更開心。


