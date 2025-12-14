我是廣告 請繼續往下閱讀

T1 vs. HLE決賽官方精華

T1、HLE全新陣容首度對決！K盃讓ZOFGK重新於決賽聚首

第五局詳細戰況 T1藍 3:2 HLE紅

▲T1新AD選手Peyz在韓國keSPA 盃表現亮眼，日前用克黎思妲拿下5連殺，在決賽上第五場的婕莉也是輸出破表。（圖／X@T1 LOL）

韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup 賽事，今（14）日由T1 vs. HLE最終對決，這場被為Gumayusi復仇前東家的關鍵戰役，直接打滿5場，最終T1扛住差點被讓二追三的壓力，在最後一場大勝HLE，而這也是T1首度KeSPA Cup拿下冠軍，創造隊史最佳歷史。新AD Peyz整個系列賽也表現亮眼，第5場也用招牌角色婕莉打出統治級表現，拿下，順利拿下他在T1的第一個盃賽冠軍，同時獲選為今年的KeSPA Cup相當受到矚目，因為換上全新陣容的T1與HLE都以1軍陣容出賽，三冠AD Gumayusi才剛從T1轉會到T1，再加上去年離隊的上路Zeus也在HLE，而T1則是找了新AD Peyz加盟，最終本次K杯，睽違兩年組合再度於盃賽總決賽上出現，但不同的是，已經變成Zeus、Gumaysu對抗Faker、Oner與Keria，讓關注度破表。最終T1憑藉更出色的團隊表現，拿下了隊史首次KeSPA Cup獎盃，並拿到 6000 萬韓元的獎金（約新台幣 125 萬），決賽MVP Peyz額外拿到200萬韓元（約新台幣4萬2）的獎金。第五局T1依舊待在藍方，並封鎖了犽凝、阿卡莉與加里歐等三支中路角色，HLE則持續封鎖巴德、妮可、厄薩斯。T1首選搶下了中路維克特，HLE擇一次拿下路西恩、娜米下路組合，隨後T1也出招，拿出了捷莉、悠咪這個很久不見的組合，HLE則在三選拿下蒙多醫生打野。第二階段PB，T1封鎖了上路賈克斯、HLE則是將特朗德、卡桑蒂放進Ban位置，最後T1把中路逆命也Ban掉。因此，四選HLE搶下了上路卡蜜兒，T1則拿出了上路慎、打野夜曲，HLE尾選中路卡薩丁。本場比賽首殺出現在4分鐘，中路 Zeka 被Fake打殘，Oner前來支援後送出首殺，7分鐘Zeka再度被夜曲Oner開大配合擊殺，8分鐘換T1下路雙人組開始表現，現在中路抓到Gumayusi。10分鐘T1全員在上路集結，再度塔殺HLE中路Zeka卡薩丁，並追擊到上路內塔又收下輔助娜米的人頭。15分鐘T1下路與打野再度於中路集結，又在塔下強殺Gumayusi。16分鐘HLE的中路Zeka傳送嘗試繞後，卻被T1成員掌握位置，再度被擊殺，此時他的戰績已經是0/4/0。18分鐘HLE在中路抓到Peyz，但T1成員反映迅速，Peyz捷莉輸出爆表，打出4連殺，將經濟優勢擴大至1萬元，後續HLE已經沒有了還擊之力，20分鐘Peyz已經是9/0/4的鬼神戰績。擊殺比T1也是18:1 HLE。21分鐘T1衝進下路高地直接虐殺HLE全隊，就在22分鐘結束了這場比賽，拿下2025年KeSPA盃總冠軍。