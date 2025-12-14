台北東區地標遠東SOGO敦化館營業長達31年，將於今（14）日晚間9時30分正式閉店熄燈。《NOWNEWS今日新聞》記者目前於關門前直擊，現場仍有不少民眾排隊與「31年相伴，感謝有您！」愛心框合影紀念、領取「紀念磁鐵」，不少人攜家帶眷來見證，直到吃完飯還有民眾捨不得走，推著娃娃車的太太對先生說：「再逛一下啊，把它逛完」。
《NOWNEWS今日新聞》記者搭乘台北捷運趕赴遠東SOGO敦化館，直擊營業31年最後閉店前時刻。一路上便目擊不少民眾提著SOGO經典Logo紙袋、大包小包離去。有著大大紅色SOGO Logo的門口，站著一行7個人背對百貨拍了又拍，就是想留下記憶中的SOGO百貨敦化館最後身影。
而進到館內，記者看見約20～30人左右民眾，分別排隊等著與「31年相伴，感謝有您！」愛心框合影紀念，陳小姐與幾位朋友，特地拿著「SOGO再相會」的手板一起合照。
還有不少婆婆媽媽，特地趕來領取SOGO特別製作的「紀念磁鐵」。現場不少情侶、還有許多人攜家帶眷，就為了到現場見證SOGO敦化館閉店。
《NOWNEWS今日新聞》記者進入館內，看見還有民眾在用餐、挑選寢具等，家人們討論著剛看到的對杯打了6折很便宜，考慮要不要下手；在洗手間前記者遇上一對夫妻，推著娃娃車的太太還對想回家的先生說：「再逛一下啊，把它逛完」，不到最後一刻捨不得離開。
直至晚間8點，記者目擊百貨門口人潮越來越多，從各個方向走來進入遠東SOGO敦化館的民眾、比離開的人數還多上一點，忍著低溫天氣在寒風中趕來，與遠東SOGO敦化館道別。現場一度響起〈明天會更好〉、〈晚安曲〉音樂與歌聲，有人離去時小聲跟著哼唱，令人有些感動。
資料來源：遠東SOGO
