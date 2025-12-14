我是廣告 請繼續往下閱讀

▲砸完派後，羅志祥（中）給羅媽媽（右）一個溫暖擁抱。（圖／記者李欣恬攝影）

「亞洲舞王」羅志祥今（14）日晚間在台北小巨蛋開唱，除了精彩歌舞，粉絲最期待的「砸派秀」也驚喜加碼，羅志祥這次卯足全力，將砸派環節從原本設定的兩首歌延長至六首歌，讓小巨蛋瞬間變成大型奶油戰場，連坐在VIP席的羅媽媽與嘉賓孫德榮都沒能倖免。羅媽媽原本大喊：「我不要！」接著和羅志祥猜拳贏了，下秒馬上往兒子臉上砸，最後兩人也來個溫暖擁抱。羅志祥在昨晚也有砸派派對，昨天是媽媽猜拳輸了，羅志祥輕輕把白色刮鬍泡抹在媽媽臉上，對她甜喊：「愛妳唷！」因羅志祥媽媽有失智症狀，他今晚對媽媽說“」「昨晚的事情你應該都忘記了吧！」羅媽媽先是大喊：「我不要！為什麼每次都要找我。」然後作勢要把盤子放到地上。兩人猜拳猜了幾輪後，羅志祥輸了，羅媽媽果斷地把派往羅志祥臉上砸，羅志祥玩得很開心，最後給媽媽一個擁抱。今日參與砸派的來賓還有孫德榮（孫總），他看起來氣色超好，精神奕奕，他猜拳輸給羅志祥，羅志祥往他臉上砸，隨後孫總對羅志祥來個偷襲，突然回砸他，全場都笑開了。回憶起去年高雄跨年場的瘋狂經歷，羅志祥笑說當時真的是「豁出去了」，最後連造型帽子都不戴，大方與歌迷零距離互砸，玩到全身都是刮鬍泡，光是清潔就花了很長時間。他表示：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸！」羅志祥今晚也向粉絲喊話：「上回高雄場演完我霸榜Threads一個月，我也很歡迎大家把所有片段分享上去，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」今晚他也卯足全力，和粉絲、來賓玩得很開心，滿場跑，玩得滿場都是泡泡，在跳抖音舞〈大展鴻圖〉的時候，還滑倒了，他一度「絕望地」坐在舞台上，讓舞者跳完，舞者也馬上攙扶他起身。最後的安可曲是他和大S合演的偶像劇《轉角遇到愛》主題曲〈愛轉角〉，他全身都是白色泡泡，牽著歌詞裡提到的「單車」，非常努力地唱完全曲，後面的舞者也幫忙唱，羅志祥幽默地說：「你們不要像告別式，要有感情，要好好唱。」最後在全場大合唱的歌聲中，結束了今晚的演出。主辦單位也開啟水舞台，羅志祥也順勢在舞台上洗澡，直接在台上沖洗、還秀腹肌，變成意外有趣的插曲。昨（28日）晚演出中，砸派環節人人有獎。羅志祥特地走到VIP區與媽媽猜拳，結果羅媽媽猜輸，雖然嘴上喊著不要，但孝順的小豬還是「手下留情」，僅輕輕地將奶油抹在媽媽鼻子上，互動相當逗趣溫馨。直得一提的是昨晚參與砸派的來賓還有藝人好友小馬、小鐘以及Toro，羅志祥毫不手軟直接開砸，昨天的嘉賓DJ SODA與羅志祥現場猜拳，結果SODA幸運奪下勝利，立刻把握機會，親自將滿滿的奶油狠狠「砸」在羅志祥臉上。看著偶像滿臉奶油的狼狽模樣，全場粉絲看得相當過癮。