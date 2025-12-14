韓國兒童頻道碰碰狐（Pinkfong）改編的〈Baby Shark〉舞蹈MV，在2025年12月達到164億2904萬次觀看，持續穩坐史上觀看次數最多的YouTube影片冠軍。而這部2016年推出的影片，片中超紅的主角小男孩近況也曝光，Geon Roung於今年9月滿18歲，已經變身成超帥的韓系歐爸！
Baby Shark主角男孩長大了！變身韓系帥氣歐爸
〈Baby Shark〉原本只是普通的童謠，在2015年被韓國兒童娛樂公司碰碰狐（Pinkfong）翻拍成舞蹈版MV後，瞬間紅遍全球，10年間累積超過164億觀看次數，成為許多爸媽一定會播給孩子聽過的洗腦神曲。
而在這支舞蹈MV中，負責教學跳舞的並非一般兒童台的大哥哥、大姊姊，而是由兩名約8歲的小男孩、小女孩搭檔出演，隨著〈Baby Shark〉的音樂節奏跳出各種動作，示範從寶寶鯊魚的小嘴巴，一路到爸爸鯊魚的大嘴巴，誇張又可愛的肢體動作，讓領舞的小男孩一夕爆紅。
影片中的男孩，正是出生於韓國的Geon Roung，他當年拍攝〈Baby Shark〉MV時年僅8歲，之後被粉絲稱為「Baby Shark Boy」，廣告邀約不斷，也加入兒童青少年戲劇團體「Play With Me Club」，至今仍持續活躍於螢光幕前，同時舞蹈實力也不斷進步，各種韓國流行舞蹈都難不倒他。
到了今年9月1日，Geon Roung正式年滿18歲，已經成為帥氣的韓系歐爸，不過臉上仍保有些許稚氣。他也在IG上曬出與〈Baby Shark〉黑膠唱片的合照，並開心寫下：「Baby Shark Boy果然從8歲變成18歲了！時光飛逝。」
近期Geon Roung更久違回到碰碰狐（Pinkfong）公司，開心分享多張合照，再度與鯊魚寶寶團聚，甚至預告不久後將推出全新影片內容，引發粉絲期待。
截至2025年12月，由碰碰狐（Pinkfong）於近10年前上傳至YouTube的〈Baby Shark〉，觀看次數已逼近165億，仍是YouTube史上觀看次數最多的影片。排名第二的則是2017年Luis Fonsi推出的拉丁神曲〈Despacito〉（慢慢來），觀看次數約為88.8億，要追上〈Baby Shark〉可說是相當困難。
資料來源：IG@geonroung、playwithme_club
