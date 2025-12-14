我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨近日質疑，國防部多項關鍵火藥標案，竟由一家名為「福麥」的室內裝修公司得標！更有網媒影射福麥為「賴友友」，暗指負責人與高層關係匪淺。面對質疑，福麥公司於今（14）日晚間發布三點聲明，強力駁斥不實指控。福麥公司聲明，現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人，均無政黨黨員身分，且在賴清德總統任內及台南市長任內，與賴清德「未曾有過任何接觸，彼此間互不認識」。外界質疑室內裝修的背景，福麥公司表示早已取得美國知名軍火大廠SAE長達10年的台灣獨家代理權，絕非毫無經驗。標得中科院兩件採購案後，其中一件已履約交貨，另一件也在交貨中，得標兩週內就取得美國官方輸出許可證明，展現專業能力。福麥公司呼籲，RDX等火藥原料，目前全球僅有中國與印度輸出，取得不易。透過合法民間管道取得關鍵原料，是維護國防安全的實務做法，懇請各界停止傳播不實訊息。