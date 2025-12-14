我是廣告 請繼續往下閱讀

1、雷霆再強，只要守住雷霆三分出手和壓低命中率，雷霆並非無敵。

2、馬刺關鍵時刻總能命中高難度進球。

▲馬刺在戰術設計上，半場進攻把Victor Wembanyama配置在高位弧圈罰球線上方，拉開空間。（圖／美聯社／達志影像）

3、從中路和高位突破雷霆防守體系。

4、馬刺爭冠只欠一塊關鍵拼圖。

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

雷霆才剛追平勇士在2015-16年球季締造NBA開季24勝1敗歷史最佳紀錄，雷霆這一戰投籃命中率4成1(賽季4成97)，三分球37投9中命中率2成4(賽季3成76)，遠遠不及賽季平均命中率，馬刺打出水準以上防守和對位，籃板球和製造犯規站上罰球線都領先雷霆。雷霆打法和球路最大罩門就是三分命中率，尤其是角色球員發揮，馬刺防守表現和針對性都有效控制比賽節奏，才能從最多落後16分完成逆轉。這場球馬刺展現他們的深度和無敵均衡性，Victor Wembanyama、De’Aaron Fox、Devin Vassell、Stephon Castle、Dylan Harper五人總能在決勝和關鍵時刻命中高難度關鍵球，一再壓制雷霆反撲，一次又一次讓雷霆防守出現裂痕，這是一場超級精采比賽。高手過招就是這樣，想要贏球就得有多人能一再打進關鍵球，只是只靠一兩名超級球星，季後賽籃球也就是這種強度和關鍵性，贏球得有持續性攻防表現和神奇進球。這一戰馬刺關鍵進球和精采時刻，應該是賽季之最。馬刺在戰術設計上，半場進攻把Victor Wembanyama配置在高位弧圈罰球線上方，拉開空間，讓Wembanyama在高位持球一對一，對手不包夾就單打，一包夾就能創造弱空間和傳球。這樣的設計和戰略讓Wembanyama更靠近籃框和禁區持球，威脅增加，同時不需要長時間自己盤帶，從三分線外一路打進來，更容易掉球或陷入包夾防守陷阱，雷霆是包也不對，不包也麻煩。雷霆是聯盟最頂級防守球隊，從一對一防守到壓迫、包夾、圍堵都極具侵略性，馬刺在攻防轉換節奏和半場進攻，用馬刺最擅長方式inside-out和對位優勢Victor Wembanyama，一次次撕開雷霆防守，把比賽打成拉鋸戰。這樣的打法戰略不但讓雷霆只能慢下來，進入半場攻防也能創造自己優勢，避免陷入雷霆節奏。Victro Wembanyama傷停12場，但馬刺這段期間打出9勝3敗戰績，馬刺戰績不但沒鵲掉隊，還從西區第八一路提升到第五，沒有Wembanyama，馬刺戰力和輪換、攻防表現絲毫不受影響。目前馬刺戰績已經上升到西區前四，超越湖人，馬刺陣容深度和打法比起雷霆，毫不遜色。這支馬刺只差一塊「爭冠拼圖」，一個有經驗、不吃戰術和球權、同時能做為球隊第1、2、3得分點的老將，成為馬刺爭冠領頭羊。這塊拼圖是誰，應該很快就會出現。