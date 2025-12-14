我是廣告 請繼續往下閱讀

▲焦凡凡（左）與婁峻碩（右）將於明年升格當新手爸媽。（圖／翻攝自焦凡凡IG@fan0914fan）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今（14）日迎來第二天演出，9組卡司接力飆唱，由告五人擔任開場、動力火車壓軸。「人氣饒舌歌手」婁峻碩一口氣帶來〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉等多首夯歌，即將在明年升格當爸的他，透露老婆焦凡凡懷孕近況，更驚喜透露寶寶性別是兒子，至於寶寶的小名，婁峻碩則未透露。婁峻碩9月在台中演唱會上，驚喜宣布老婆焦凡凡懷孕，明年3月將迎來新生命，興奮直呼「我要當爸了！爽啦」。今日受訪時他透露寶寶性別是男生，一開始兩人都以為會是女兒，直呼：「很棒啊！現在已經確定是兒子了。」未來將多了一個好兄弟，自己也想好父子倆可以一起做很多事。被問到焦凡凡懷孕近況，婁峻碩表示她現在是「快樂媽咪」，各方面都蠻好的，也感覺蠻快樂的，有工作就去、開心吃開心睡，做自己想做的事。即將當爸心情是否緊張？婁峻碩說現階段還不想想這麼多，享受寶寶還沒出生的這段時間。婁峻碩今受邀「巨星耶誕演唱會」演出，一出場就讓粉絲尖叫聲不斷，明年除了將升格當爸，婁峻碩也透露將會有新專輯，被問到專輯進度？他透露有先做了幾首歌。而過往都是與五堅情一起來到耶誕城演出，被問到是否會想念團員？婁峻碩表示今天CHING G SQUAD四個人都到了，至於五堅情他則直說我們群組都還是有聯絡，沒有什麼好想不想的。