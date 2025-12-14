我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新書《法政策分析之理論與方法》於高雄承風書店舉行分享會。（圖／翻攝畫面）

國立高雄大學政治法律學系教授廖義銘新書《法政策分析之理論與方法》13日於高雄承風書店舉行分享會，由《當代法律雜誌》執行長廖宏偉主持，並邀請高雄大學資訊管理學系副教授楊書成與談。現場不僅有法學生，也吸引社會議題研究者、公共治理工作者參與。廖義銘解釋，法律從來不只是條文，而是政策選擇、社會價值與文化脈絡的結合。他希望透過此書讓讀者理解，為何法律語言看似中立，實則飽含立場。為何制度安排總在不知不覺中改變社會。為何「法律的沉默」往往比法律寫了什麼更值得注意。廖義銘以近期的《人工智慧基本法》草案為例說明，法律文字常用「促進」「鼓勵」等正向語言遮蔽內含的政策價值。廖義銘提醒，AI不僅是科技議題，更是社會治理議題。他特別指出，「台灣的本土資料庫，是文化主體性的核心資產。」若法律不保護本土知識體系，台灣將可能失去科技時代的競爭力。與談人廖宏偉認為，台灣法學教育與制度往往過度依賴條文，忽略提問與理解問題的重要性。他說，「法律制度不是越多越好，而是能否真正解決問題。」此次新書分享會也回到教育現場核心：理解制度、閱讀政策、思考價值。廖義銘最後表示，《法政策分析》希望讓更多人能加入公共討論。他強調，「台灣社會需要的不只是法條，而是能理解法條背後價值的人。」這本書邀請社會共同思考台灣在 AI 時代的未來。