tintin在高中時期就被星探看中，當年因為家人反對因此將夢想擱置。

起因只是想學韓文 人生卻澈底被改寫

我後來發現，其實我身邊幾乎沒有一個練習生，是完全沒有看過身心科的。

tintin提到第2次被星探看中，是在信義區打工時被對方從後面追著跑，意外幫她2度打開走進演藝圈的大門。

16歲就被經紀人看上 未料卻換來家庭戰爭

tintin直言，她認識的練習生們，不論有沒有出道，或多或少都因為同儕競爭跟壓力，都會去看精神科。

真的踏進去之後 才知道什麼叫現實

如今的tintin，換一種方式重新站上舞台，對此她也甘之如飴。

不是環境的錯 而是學會怎麼活下來

不再執著於一定要出道，而是思考自己還能走哪條路

tintin歷經3家經紀公司磨練，最終認知到自己無緣以「偶像」身分出道，因此開始為自己的未來做打算。

父母態度的轉折 來自一個關鍵細節

成為韓國職業聯賽啦啦隊員

tintin透過視訊接受《NOWNEWS今日新聞》跨海採訪。

隨著TWICE子瑜、i-dle舒華到近期的Cortis趙雨凡（James）等人在韓國成功出道爆紅，近年來有越來越多台灣年輕人選擇赴韓追夢，從偶像練習生、演員培訓，到各式演藝相關產業，韓國成了不少人眼中的「機會之地」，但光鮮背後，往往伴隨高壓與代價。接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，首度完整談及自己的出道歷程，她透過親身經歷揭露現實，直言：「在韓國當練習生，幾乎沒有人不看身心科！」談到練習生生活，tintin沒有浪漫化：「沒有收入、競爭非常激烈，大家彼此都是競爭對手。」她直言即使個性再怎麼樂觀，長時間處在這樣的環境，也很難不被消磨，她曾在其中一家公司遭遇嚴重的人際問題，壓力累積到影響身心狀態，最後不得不尋求專業協助：「」這句話，她說得很平靜，卻道出體制下的殘酷現實。tintin原本就讀台灣藝術大學，主修廣電相關科系，對幕後製作、製片與導演工作更感興趣，她回憶最初選擇到韓國，其實並非為了追逐明星夢，而是和同學相約利用暑假到韓國語學堂學韓文：「那時候真的只是想出國看看，從來沒有想過會走到演藝圈。」tintin說沒想到就在出發前約2週，她在信義商圈打工時意外被一名韓國經紀公司相關人士注意到，對方一路追著她跑，當場遞上名片，詢問是否有意到韓國當練習生，這場突如其來的相遇，成了她人生第一次真正面對「演藝圈」選項的時刻。事實上，這並不是tintin第一次被星探接觸，更早之前她在16-17歲時就曾被韓國經紀公司注意到，但當時正值準備升學考試，這個提議在家中引發強烈反彈，她坦言家裡沒有人從事演藝相關工作，長輩多半是老師、醫療背景：「對他們來說，演藝圈就是一個不穩定、風險很高的世界」。後來tintin成功考上心目中的理想大學，但她仍選擇赴韓念語學堂，也再次與經紀公司接觸，正式踏進練習生體制，前後2年多時間她待過3家不同的經紀公司，期間還因疫情關係，有將近7、8個月是在台灣進行線上訓練。tintin提到父母之所以反對，並非不信任她，而是來自長期累積的恐懼，由於那段時間韓國藝人、練習生的負面報導層出不窮，從潛規則、高度競爭，到心理壓力與悲劇事件，加上過去社會輿論的影響，都讓「當練習生」在家人眼中成了極其危險的選擇，那一次她沒能說服父母，只能先回到校園，完成學業。儘管經歷低潮，tintin並未將一切歸咎於「韓國不好」或「演藝圈有毒」，她反而選擇更理性地看待：「我會覺得那是人的問題，不一定是整個環境的問題。」在這段時間裡，她的韓文能力也因現實需求快速成長。tintin笑說真正讓語言突飛猛進的，並不是課堂，而是一次次必須為自己發聲的時刻：「為了替自己辯解、解釋事情，我必須講清楚，不然就會一直被誤會。」這樣的轉變，也讓她逐漸建立更務實的心態——談到家庭關係的改善，tintin坦言並非一夕之間發生，其中最大的轉折點來自她在第一家公司的經驗，由於該公司的經紀人對她相當照顧，行程、外出、生活管理都要求回報，讓母親逐漸意識到，女兒並不是被「丟在異地自生自滅」。「我媽後來發現，我如果去公司，所有事情都要跟經紀人說，反而覺得被保護得很好。」隨著對練習生制度有更多理解，父母態度慢慢軟化，雖然仍希望她未來能回台灣、從事較穩定的工作，但已不再全面否定她的選擇。歷經三家經紀公司，tintin最終仍未迎來出道機會，但她的心境卻出乎意料地平靜：「走到第三家，我反而覺得這就是命。」她坦言從頭到尾都沒有出現強烈想回家的情緒，或許正因為她不是帶著「一定要成為偶像」的執念踏進來，才能在看清現實後，為自己保留轉彎的空間，也正是在這樣的狀態下，她迎來了人生下一個轉折——暱 稱：tintin、팅팅學 歷：韓國中央大學TV放送演藝學系生 日：11／20（年齡保密中）身 高：168體 重：43出 道：2025年10月30日經 歷：K1聯賽足球：FC首爾KBL男子籃球：首爾SK騎士WKBL女子籃球：牙山友利銀行Woori WONKOVO男子排球：仁川大韓航空JumbosKOVO女子排球：GS加德士首爾KIXX