▲tintin（左）對於能夠成為韓國職業啦啦隊感到十分感恩，被問到有沒有想回台灣發展，她坦言：「我對任何有舞台的地方都不排斥！」（圖／tintin提供）

客場10小時只是基本款

薪水不能說多

根據韓媒報導，過去韓職啦啦隊薪水約莫每個月100萬韓元（約2.1萬元新台幣），近年已經有調整到150萬韓元（約3.2萬元新台幣）左右，在海外生活實屬辛苦

所以留下來的人，都是因為真的喜歡這個產業或是舞台

▲tintin（後）十分珍惜現在擁有的舞台，對於公司、同事、學姐們都感到十分感謝。（圖／tintin提供）

被罵「滾開」也不能走 場邊最難的一課

▲在當啦啦隊之餘，tintin是韓國中央大學TV放送演藝系的學生，玄彬、李到晛、金秀賢、尹恩惠、朴信惠等人都是她的學長姐。（圖／tintin提供）

韓國啦啦隊的自我要求 連「嗨過頭」都是壓力

「ENFP」也被網友暱稱是「快樂小狗」

▲tintin不執著於C位，而是希望自己一直有舞台可以發揮。（圖／tintin提供）

當啦啦隊不是為了站C位 也不是為了紅

▲tintin（左下）直言，近期已經有人透過私訊問她如何到韓國當啦啦隊，但她會問對方：「妳是真的想當啦啦隊，還是只是想紅？」（圖／tintin提供）

留下來的理由其實很簡單 因為真心喜愛舞台

tintin不是典型的圓夢範本，她沒有出道、沒有爆紅，卻在一次次轉彎中，選擇留下來，站在她仍然熱愛的舞台上

夢想如何進場、現實如何磨人，以及一個年輕人如何在不完美的狀態裡，替自己找到能繼續走下去的位置

▲tintin（如圖）雖沒能如子瑜、舒華一樣登上偶像舞台，卻也用自己的方式，找到最適合自己的舞台，或許哪一天，她也能以另外一種形式發光發熱。（圖／tintin提供）

社群與鏡頭裡，啦啦隊總是亮麗又充滿活力，但站在應援舞台的人，實際承受的卻是高工時、低容錯率與隨時被檢視的壓力，台灣女孩渟渟（tintin）在韓國成為職業啦啦隊成員後，親身經歷了應援產業最真實的一面——長途移動、體力透支、薪資有限，甚至還要面對觀眾的不諒解與謾罵，面對這些負面壓力她卻選擇繼續留下來，原因很單純：「我是真的喜歡站在舞台上的感覺。」外界最常好奇的問題之一，就是啦啦隊的收入，對此tintin沒有迴避現實，她向記者表示自己的薪資屬於「產業平均」，但絕對稱不上高：「如果是為了賺錢來做這份工作，其實很難撐下去」。tintin坦言自己十分清楚這一點，因此更強調對工作的熱忱與認同感：「大家都知道這不是一份可以靠薪水發財的職業，。」對她而言，能站在舞台上、感受全場情緒一起起伏，才是支撐她繼續走下去的關鍵。談到工作強度，tintin第一個想到的不是練舞，而是「移動」，她所屬的應援公司同時負責多項運動賽事，包含籃球、排球與足球，除了主場出勤，客場更是常態。受訪時，Tintin才提到前幾天為了一場比賽，搭乘將近10小時的車程前往外地。相較於台灣多數以主場為主的應援模式，韓國啦啦隊必須隨隊征戰各地，移動成本與體力消耗，都是工作的一部分。相較於台灣啦啦隊女孩，對韓國啦啦隊員來說應援現場並不總是充滿掌聲，tintin提到前幾天自己在排球場時，就遇過觀眾直接用髒話辱罵，要求她離開原本的站位：「他說我擋到他看比賽，叫我滾開。」更讓tintin無力的是，那一區的觀眾多半是比較專注比賽的人，對啦啦隊演出與應援不是太重視，但即便如此，她仍不能隨意離場，因為站位與區域都是事前安排好的：「就算被罵，也只能調整心情繼續應援。」後來徐賢淑發現她狀況不對，才將她調整到其他區域，她苦笑說：「那天學到的一件事，就是比賽不會因為妳受委屈就停下來。」身為90%以上的ENFP（擅長與人互動，往往於社交活動中展現滿滿活力），因此，tintin應援時自然會全力投入，她提到自己非常活潑、熱情：「韓國應援其實很講求整齊一致，大家動作、情緒都要在同一條線上。」當個人情緒太外放時，反而會顯得突兀，她也時刻提醒自己：「不要太浮誇！」對她而言，這是一種學習平衡的過程，在不壓抑自我的前提下，學會融入團隊節奏。此外，長時間高強度活動，也直接反映在tintin身體狀態上，她透露，身高168的自己，在成為啦啦隊之前體重約46公斤，但在最忙碌的時期，曾一度掉到41、42公斤：「不是刻意減肥，是真的運動量太大。」她形容練習、比賽與移動，本身就是最密集的運動：「現在反而不用特別去健身房！」tintin也分享在韓國啦啦隊體系中，成員幾乎清一色高挑，為了整體視覺一致，多數人都必須穿著8公分的增高鞋上場，對腿部與核心更是額外負擔。與外界想像不同，tintin並不將啦啦隊視為「通往演藝圈的捷徑」，她很清楚自己不是野心型人格，也不追求站在最前面、最多鏡頭：「我只是想要舞台，想要那個大家一起嗨的感覺。」她說比起個人曝光，她更在意群體情緒同步的瞬間，那種全場一起吶喊、節奏一致的畫面，會讓她真心覺得快樂。當被問到值不值得時，tintin提到近期有不少台灣女孩私訊她，詢問如何到韓國當啦啦隊，對此她反而相當保留：「我不會直接說不行，但一定會先問她們：『妳是真的想當啦啦隊，還是只是想紅？』」她認為如果只是把啦啦隊當成捷徑，很容易在現實面前崩潰；唯有真正喜歡舞台、能接受高工時與被忽略的狀態，才可能撐得久。回顧一路走來的選擇，tintin並不覺得自己特別勇敢，她只是在每一個當下選擇對自己誠實：「如果有一天我不喜歡了，我也會離開。」她說得坦然，但至少現在她仍然願意為那幾分鐘的舞台、那一次全場同步的吶喊，付出所有體力與情緒：「因為我是真心喜歡著舞台！」記者這次與tintin的訪談，原本只是一場單純的人物採訪，卻在聊天過程中逐漸變成一段關於「選擇」的對話，她談練習生時期的壓力與傷痕，語氣冷靜卻不美化現實；聊到啦啦隊學姊與團隊文化時，更多的是感謝與理解；而說起薪資、客場、被觀眾責罵，她沒有控訴，也沒有賣慘，只是把每天正在發生的事情說清楚。也正因為內容太多、太真實，這場訪談無法被壓縮成一篇「成功故事」。。把訪談拆成3篇不是為了製造話題，而是希望讓讀者能看見完整的過程：暱 稱：tintin、팅팅學 歷：韓國中央大學TV放送演藝學系生 日：11／20（年齡保密中）身 高：168體 重：43出 道：2025年10月30日經 歷：K1聯賽足球：FC首爾KBL男子籃球：首爾SK騎士WKBL女子籃球：牙山友利銀行Woori WONKOVO男子排球：仁川大韓航空JumbosKOVO女子排球：GS加德士首爾KIXX