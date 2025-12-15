上朴騏良與徐賢淑姐姐，我只覺得她們很照顧我，手把手教我跳舞也幫了我很多

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲揮別練習生身分，tintin（左）加入韓國職業啦啦隊，華麗轉身找到全新舞台。（圖／tintin提供）

被誤會「很兇」的學姊 其實最有耐心

手把手教學讓我覺得十分受用

▲tintin加入「PLay with US娛樂」第一天，是由傳奇隊長徐賢淑（如圖）親自帶著新人練舞。（圖／翻攝自電豹女IG@leopardgirls_official）

第一天報到 只覺得學姊怎麼都這麼漂亮

▲tintin笑說，自己剛加入啦啦隊時，不知道站在她面前的朴騏良（如圖），是韓職啦啦隊的「傳奇女神」，只覺得她真的很漂亮。（圖／翻攝自朴騏良IG@mong2_mom）

學姊學妹制不是霸凌 而是一種文化

文化角度

有點太認真

她們願意花時間教，我們能做的，就是把其他事情做到最好。

▲tintin（左）不認為「學姐學妹制」是霸凌，而是「輩分」觀念是韓國人從小就學習的習慣，甚至她自己在打掃休息室時甚至還很開心，笑說：「姐姐們一定覺得我們這一屆新人都怪怪的！」（圖／tintin提供）

被忘記是外國人 語言壓力來得很日常

我特地做了一個中文單字小書，姐姐很感動也很喜歡！

▲tintin（右）在徐賢淑（左2）來台灣發展之前，特地做了一本中文單字小書，讓對方又驚又喜。（圖／tintin提供）

忙到沒時間想未來 只有比賽、練習與移動

對棒球的熱愛，來自童年時每天陪著阿公看MLB的回憶

▲因為歷經過練習生時期的磨練，tintin（左）對於韓職啦啦隊的生活與訓練，感到十分自在。（圖／tintin提供）

「台灣女孩」渟渟（tintin，팅팅）從韓國練習生華麗轉身站上應援舞台，對她而言並不是「降級選擇」，而是重新找回舞台快樂的開始，加入韓國職業啦啦隊後，她才真正理解外界對韓國應援文化的想像，與實際現場之間的巨大落差，談到那些被媒體形容為「高冷」、「氣場強」的學姐們，在她眼中反而是最有耐心、也最願意花時間帶新人的前輩。tintin笑說：「那時候我還不認識隊。」朴騏良、徐賢淑2人不論是在韓國或是台灣，都常被媒體或粉絲形容為氣場強、偏高冷的代表人物，但tintin直言親身感受卻完全相反：「她們真的一點都不兇，反而非常有耐心。」她特別提到隊內所有舞蹈，幾乎都是由朴麒良親自帶著新人，一個動作、一個節拍慢慢教：「不是丟影片叫你回家自己練，是在練習室裡真的一個一個拆給妳看，。」這種教學方式讓tintin相當震撼，以她過往的觀察，不少隊伍更依賴影片自學，新人若跟不上往往只能自己想辦法補強：「所以我那時候真的很感激，因為她們其實沒有必要花這麼多時間在新人身上。」回想第一次以啦啦隊成員身分踏進練習室，tintin形容自己「幾乎什麼都不知道」，報到當天由傳奇隊長徐賢淑帶著3位新人簡單自我介紹後，眾人沒有多餘寒暄，立刻進入練習流程：「我當下真的只在想一件事——怎麼每個人都這麼漂亮。」她笑說自己那時完全沒有意識到，身邊站著的是在韓國應援圈早已相當有知名度的前輩。直到後來，她在群組裡與學姊們傳訊息，被曾一起當過練習生的朋友瞄到，對方突然問她：「妳是在跟朴騏良傳訊息嗎？」她才意識到原來自己已經站在一個完全不同的舞台上。近年隨著韓籍啦啦隊成員來台發展，外界也開始討論韓國「學姐學妹制」是否過於嚴格，甚至被誤解為變相壓迫，對此tintin選擇從解釋，她認為在韓國社會裡，年資與輩分本來就清楚存在於日常生活中，從吃飯時誰倒水、誰收拾，到團隊內誰負責哪些瑣事，都是從小養成的習慣：「我自己當過練習生，也學過這些禮儀，所以其實很習慣。」tintin說在隊上分工主要看資歷，但她們這一屆新人會主動負責打掃、整理練習室，甚至把玻璃擦到發亮，她笑說反而是學姊們覺得她們這一屆新人：「姐姐們一定會覺得我們這一屆新人怪怪的，但我們是真的心甘情願。」tintin直言學姊們本身行程繁忙，又是資深前輩，其實完全可以選擇不教那麼細：「身為隊上少數外國成員之一，tintin與另一名日本成員藤本彩花，經常遇到一種特殊情況，就是大家會直接忘記她們是外國人：「姊姊們聊天真的很快，講的都是很自然的韓文，還會加很多體育專有名詞。」她形容有時2人只能對看，用眼神確認：「妳聽懂了嗎？我也沒有。」tintin表示日常生活與學校用語對她來說不成問題，但排球、籃球等專業術語，一開始對她來說相當陌生，也因此偶爾會被提醒站位或節奏問題，不過她也強調，學姊們從未因此責罵，只是提醒、再解釋：「那種壓力更多是來自自己，不想拖累團隊。」談到徐賢淑今年前往台灣發展，tintin笑說自己竟然是「看新聞才知道」，在那之前學姐只是偶爾提到想學中文，她還一度好奇地問：「妳幹嘛突然要學中文？」直到報導曝光她才恍然大悟，回想徐賢淑決定前往台灣那段時間，tintin說：「目前tintin的生活節奏非常單純：上課、練習、比賽，不斷循環，所屬公司同時負責多項運動賽事的應援工作，包含籃球、排球與足球，行程密集，幾乎沒有真正的休息時間，她也坦言，是否有機會站上棒球場應援目前仍未確定：「大家真的都太忙了，棒球的事情可能要之後再談。」不過她本身非常喜歡棒球與足球，從練習生到啦啦隊，舞台形式改變了，但tintin對舞台的喜歡並沒有變，她形容自己在應援時是「大E人」，特別享受帶動群眾情緒、和大家一起吶喊的瞬間：「我不是一定要站在最前面的人，也沒有一定要有多少鏡頭。」她說比起個人曝光，更重要的是那個全場同步、情緒共振的時刻：「那種感覺真的會讓人覺得很幸福。」而tintin她站上舞台的目標也很單純——能像學姊們一樣帥氣地站在舞台上就好，至於知名度，她反而沒有那麼執著。暱 稱：tintin、팅팅學 歷：韓國中央大學TV放送演藝學系生 日：11／20（年齡保密中）身 高：168體 重：43出 道：2025年10月30日經 歷：K1聯賽足球：FC首爾KBL男子籃球：首爾SK騎士WKBL女子籃球：牙山友利銀行Woori WONKOVO男子排球：仁川大韓航空JumbosKOVO女子排球：GS加德士首爾KIXX