「渣打臺北公益馬拉松」將於2026年1月11日熱血開跑，預計吸引超過2.6萬名、來自51個國家或地區、年齡橫跨0至88歲的跑者齊聚台北，以行動力挺公益。渣打臺北公益馬拉松為2026年開年首場大型路跑賽事，自2013年舉辦以來，累計已超過2,000位視障跑者參與。本屆賽事特別安排117位視障跑者在陪跑員協助下站上賽道，其中更有8位挑戰全馬組別。主辦單位表示，透過視障陪跑訓練營的舉辦，希望讓陪跑者透過實際體驗與專業指導，成為視障跑者在賽道上最可靠的夥伴，一同完成每一段挑戰。本次視障陪跑訓練營吸引近500人報名，最終媒合出35名陪跑員正式加入訓練行列。長期投入賽事贊助、關懷弱勢族群的渣打銀行，也持續透過賽事平台，邀請更多跑者實踐「一起，跑更遠」的精神，為台灣運動環境注入更多共融與支持的力量。視障陪跑訓練營結合靜態講座與實際模擬演練，透過經驗分享與專業指導，協助陪跑員理解視障跑者的需求。課程由專業講師介紹「人導法」（Sighted Guide Techniques）、基礎引導技巧與視障輔具使用，帶領陪跑員進入視障跑者的運動情境。在專業教練與資深陪跑員帶領下，陪跑員實地演練陪跑繩的正確握法、清楚口令引導及進階配速協調，強調在確保視障跑者安全的前提下，也能專注享受跑步所帶來的自由與成就感，建立彼此間的信任與默契。全臺首位完成超馬100公里的女性視障跑者徐薇雅，也應邀出席訓練營，分享自身挑戰極限的心路歷程。她表示：「渣打臺北公益馬拉松最令人感動的地方，在於長期對視障跑者的照顧。因為有陪跑員的引導與支持，視障跑者才能更安心、更勇敢地面對賽道上的每一次挑戰。」她也鼓勵陪跑員珍惜每一次陪伴的機會，因為對視障跑者而言，陪跑不只是技術協助，更是一種心理支持，讓他們能夠在賽道上跑得更遠。