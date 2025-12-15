我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生當地數十年最嚴重槍擊案件，造成至少16人死亡40人受傷。警方掌握到兩名槍手為父子檔，其中50歲的父親已被擊斃，另一名24歲槍手也中彈送醫。警方與槍手駁火的空拍畫面也曝光。根據BBC以及澳洲廣播公司報導，槍擊事件發生在14日傍晚的邦迪海灘，2名槍手在海灘附近的一座小橋上，持著長槍朝著人群開槍，許多人中彈。警方跟槍手駁火的過程被一架無人機記錄了下來，可看到2名槍手在橋上跟警方對峙，畫面中，1名槍手已中彈倒地，另一名槍手則不斷朝四周的員警開槍，幾秒後疑似中彈倒在地上掙扎。澳洲廣播公司證實，兩名男子站在海灘北端的混凝土人行橋上，向人群開槍。 當時橋下停放著一些汽車，要到達世界聞名的海灘的北端，行人需穿過這一座水泥橋，這是邦迪海灘遊客常走的一條路。新南威爾斯州警方稱，其中一名50歲的槍手持有合法槍枝許可證，名下有六支合法槍枝，警方當場開槍擊中了該名男子。此外，一名警員和一名實習警員均在傷者之列。警方稱，兩名警員在與兩名襲擊者交火後受傷，兩名襲擊者「使用長槍向人群開槍」，這些警員目前在醫院接受治療，情況嚴重但穩定。在社群平台流傳一段一名白衣男子從槍手後方悄悄接近，隨後迅速猛撲過去奪槍逼退槍手的片段，經其親屬向澳媒7News確認為一家水果店的老闆、43歲居民艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed），他在奪下槍手的長槍並逼退槍手後，由於槍手還另有其他槍枝和同夥，也中彈兩次，正在醫院接受治療當中。