桃園市議員凌濤日前質疑台南「大石國際公司」鞋商轉做2億元的國防軍火生意，恐是「福麥2.0」。另外，大石同址的「喬尼」公司過去僅承攬台南市消費合作社相關標案，卻於1月13日也成功標得「總統府鞋類禮品採購案」。凌濤昨（14）日質疑表示，總統賴清德對此是否真的毫不知情？這其中是否有貓膩？繼國民黨立委王鴻薇爆料，台南一間室內裝修公司「福麥」得標國防部5.9億元標案後，凌濤日前再爆大石也在短時間內得標，他昨上《新聞大白話》怒質疑，41天就標到2億的大案，這根本是台南軍火集團的經濟奇蹟，為什麼這些「緊急」加入軍工產業的人，可以在短期間內標到？而且通通在台南？有這麼巧的嗎？凌濤說，這案子所揭露的大石的董監事，不只是這個家族，賴清德難道沒有很熟嗎？以前大石董監事裡的前監察人，而且現在也跟大石登記在同一個地址上面的喬尼公司，今年也才標到總統府的鞋品禮物標案，如果是行政院的各部會也就算了，總統府要送禮品，指定這一家？御用的，難道沒有很熟嗎？凌濤更批，喬尼以前都是標台南市的消費合作社的制服跟鞋子，現在竟然在賴清德上任之後，可以標到總統府的禮品。從福麥到大石、喬尼，時間點通通落在賴清德當選總統之後，這其中沒有貓膩？相關質疑哪裡誇大、哪裡不實？針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」得標廠商一事，國防部日前回應表示，該案於2024年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨。國防部指出，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於今年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。