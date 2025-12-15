我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市被譽為全台私立國中一級戰區，15所私中112學年度起達成共識廢除紙筆入學考試，改採多元入學。近年各校招生已提前半年部署，從10月起就陸續推出圓夢營、探索營、冬令營形式讓小六生提前探索，取代紙筆測驗變成私中入學採計項目之一，12月更是「營隊爆發期」，坊間補習班還推出「私中入場券營隊攻略」。台中私校以衛道、曉明、明道三校較具知名度，早期各校以紙筆測驗招生，「升私中小聯考」多次引發教育部、民代關注。隨著108課綱上路強調素養學習，學習歷程檔案、自主、跨領域學習變得重要，中部私中廢除紙筆考試轉型多元入學，等於提前從小六畢業就讓學生與108課綱無縫接軌。常春藤中學在今年營隊有別其他私校都要收報名費，「熊愛常中探索營」全程免費，10月起每週舉辦。有家長反應「營隊時間和孩子補習衝突」，還額外要求「特別加場」，校方規劃到明年1月，並開放多梯次、上下午場。常春藤中學高中校長沈樹林說，學校有獨一無二的英語村，「熊愛常中探索營」讓小六生實境感受國際移動力，還有樂高Let’s go讓學生發揮創意，透過主題任務學習，提早熟悉常春藤課程與校園環境，回應家長對素養導向學習的重視。「衛曉明」三校營隊都要收費，衛道「迎向衛來圓夢營」12月起跑，安排六梯次營隊的多元課程體驗、多元闖關，強調不僅是參觀體驗，希望奠定小六生人際互動與團隊合作的基礎。曉明女中「小百合營」只辦1天，報名還需「資料審查」作為入學錄取參採依據。明道中學MIB冬令營收費破千，主打唯一入學管道，雖不面試，但需要3學期的成績單，等於變相採計成績。中部教育界人士指出，國中讀私中多傾向直升高中，若高中成績在全校前段，繁星申請入學相對有利。108課綱強調自主學習，中部私校一起廢紙筆測驗，以營隊作為招生前哨戰，從小六生「選擇營隊」等於開始培養學習自主精神，營隊能呈現學校特色，是家長選校的觀察指標