入冬首波冷氣團從昨日起開始影響各地氣溫，根據中央氣象署觀測，今（15）日清晨最低溫出現在新竹縣關西僅7.1度，亦是今年入冬平地新低溫。氣象專家林得恩表示，今日白天起冷氣團將逐漸減弱，各地氣溫緩慢回升，但日夜溫差高達14度，提醒民眾注意天氣變化，適時調整衣物保暖。
4縣市急發「低溫特報」！今晨低溫7.1度入冬新低
中央氣象署表示，今、明（15、16日）兩天清晨搭配輻射冷卻，各地天氣偏冷，但白天氣溫回升，清晨局部地溫有機會在10度以下，白天可以回升到20度以上，溫差至少10度！務必留意溫差變化調整衣物，預防感冒。
氣象署今（15）日清晨發布低溫特報，提醒新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣4縣市氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。根據中央氣象署觀測，今日清晨最低溫出現在新竹縣關西僅7.1度，也是今年入冬平地新低溫。
白天陽光露臉回暖了！早晚溫差高達14度
氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站 」表示，今日白天起大陸冷氣團開始減弱，今晨受到大陸冷氣團南下影響，加上輻射冷卻效應發酵，台灣各地天氣偏冷，但因水氣減少，環境明顯轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區還有局部短暫零星陣雨發生機會。
針對氣溫變化部分，林得恩提到，根據清晨最低溫預測，中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區在攝氏7至14度間；南部、花東及澎湖地區最低溫也只剩攝氏11至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。
但白天起大陸冷氣團開始減弱，加上太陽輻射加成，各地氣溫緩慢回升；不過早晚天氣仍較涼冷，尤其是中南部日夜溫差大，有機會超過攝氏10至14度，請注意氣溫劇烈變化，適時調整穿著衣物保暖。
資料來源：中央氣象署、林老師氣象站
