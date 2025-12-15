我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院傳研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制。對此，政論粉專《聲量看政治》今（15）日發文指出，台灣的政治正邁向一場沒有槍聲的「無煙硝內戰」，這是行政權為了因應立法權被惡意掌控，在法理與制度層級的極限對撞。該粉專今提到，這場「內戰」爭奪的，是國家最終詮釋權。當行政院直接宣布「不副署」立法院通過的修法，等於公開否定對方的正當性，雙方進入互不承認合法性的制度分裂狀態，國家權力系統彼此宣戰。若進一步追問這場憲政內戰為何爆發？其根源在於國民黨與民眾黨聯手，配合共產黨的統戰意圖，試圖在國會多數席次下，強行改變台灣國家制度運作的遊戲規則。該粉專認為，這已經不是單純的政黨競爭，而是裡應外合的制度性政變。藍白多數的立法院以修法名義，透過不合理的法案企圖削弱行政權、動搖國家機器的穩定；而背後的共產黨則希望藉此削弱台灣民主、擾亂社會內部信任，為兩岸統一鋪路。行政院選擇「不副署」，並非無的放矢，而是面對制度遭到惡意操弄時，不得不以制度反制制度。這也讓台灣的憲政危機，從單純體制矛盾，提升到國家安全的核心層次。該粉專指出，這場內戰沒有煙硝味，卻更消磨人心。行政權的武器是不執行、不背書；立法權則是卡預算、強推法案。這種程序上的冷戰，讓國家機器與基層受害，但這場「無煙硝的憲政內戰」的真正目的，是為了要反擊藍白政黨結合中共，利用國會優勢發動的「制度政變」企圖。該粉專也說，行政院的堅決反制，不僅是制度的自救，更是民主防衛機制的啟動，為的就是守住國家的憲政體制與主權完整。這場對決的每一步，都是台灣能否繼續自我主宰命運的關鍵考驗。