台灣自來水公司表示，彰化縣彰化市及和美鎮因配合中工處辦理「鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1」改接工程，自明（16）日上午10時開始，至17日上午9時將實施停水作業，影響範圍涵蓋6.1萬戶，彰化市則另有2萬戶用水受到降壓影響，本次停水時間預計為23小時，市府已規劃40處臨時加水站，提醒民眾記得至少提前6小時完成儲水準備。
◼︎彰化市12/16停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午10時至12月17日上午9時（共23小時）
📌停水原因：配合中工處辦理「鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1」改接工程。
📍停水影響區域
彰化市／寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。
和美鎮／ 新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里
📍降壓影響區域
彰化市／莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里。
和美鎮／詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，停水前6小時內最好就完成儲水準備，並在停水期間關閉抽水機電源，避免引發用電安全問題，同時也能降低因環境過於乾燥而產生火災的風險。等到恢復供水時，建議打開家中所有水龍頭排氣，這樣水壓會更快回到穩定狀態。
另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，可能需要多等一段時間水壓才會恢復。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全沒有水的情況，可以主動聯繫台灣自來水公司，會有專人到場協助處理，確保用戶用水安全與權益。
資料來源：台灣自來水公司
❗停水注意事項
資料來源：台灣自來水公司