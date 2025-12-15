12月入冬新低溫，根據星巴克官網，今（15）日「買一送一」uniopen聯名卡週一好友分享日，大杯熱美式57.5元、那堤70元，新品「濃萃義式厚那堤」開喝；星巴克表示，全台門市「星沁爽單杯特價」喝到明年；熊杯架爆米花收納組等包裝食品指定禮組「5折優惠」開搶。路易莎表示，開喝《綻放》克林姆聯名杯，早餐咖啡「現折10元」LINE Pay優惠券。《NOWNEWS今日新聞》記者整理兩大咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：買一送一咖啡優惠！大熱美57.5元、那堤70元 星沁爽單杯特價
今周一開工又變冷，星巴克表示，全台門市uniopen聯名卡｜週一分享日 好星情由我OPEN，持uniopen聯名卡消費享飲料好友分享優惠，即日起至2025年12月31日（三）前每週一營業時間內，使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好半價咖啡優惠價格推薦！平均一大杯熱美式57.5元、那堤70元；今星巴克新品「濃萃義式厚那堤」也開喝。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付）或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付；不適用部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
特大杯「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！星巴克全台門市，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
星巴克包裝食品指定禮組5折！即日起至2026年2月17日（二），活動期間購買指定品項，享5折優惠。適用品項：歐式雪茄捲收納盒（原價350元）、海灘墊爆米花旅遊組（原價590元）、熊杯架爆米花收納組（原價890元）。
路易莎：《綻放》克林姆聯名杯！早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券
路易莎表示，攜手奧地利國寶級美術館推出《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》聯名杯，聯名杯身、杯套、封口膜綻放藝術美感。
根據路易莎官網，12月開喝早餐咖啡「現折10元」優惠活動！即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
資料來源：星巴克、路易莎、LINE Pay、維也納美景宮
提醒大家，本活動不適用於12月5日（五）、12月19日（五）Shopping Party活動；商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
