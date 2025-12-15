入冬首波冷氣團今（15）日減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，各地氣溫逐步回升，但早晚受「輻射冷卻」影響，未來一周早晚仍要注意12度以下氣溫；周三（12月17日）東北季風增強，北部、東半部轉有短暫陣雨；周末（12月20日至12月21日）水氣再增，全台降雨機率提高。
今明兩天冷氣團減弱 早晚低溫仍跌破12度
吳聖宇指出，今天白天冷氣團減弱，各地高溫逐漸回升，北部、東半部20至23度，中南部24至26度，不過今晚到明（16）日清晨，輻射冷卻影響，中北部、東北部空曠地區仍可能出現局部12度以下低溫，南部、花東空曠地區也有15度以下低溫，日夜溫差明顯，早出晚歸要多留意。
白天氣溫回升 整周日夜溫差破10度
吳聖宇提及，明天、周三氣溫再回升，北部、東半部白天高溫23至26度，中南部26至28度，體感更溫暖，明晚到周三清晨，中北部、東北部空曠地區仍要注意局部12至14度低溫，南部、花東空曠地區低溫則在14至16度。
周四（12月18日）北部、東北部白天高溫降到20至22度，花東23至25度，中南部不受影響，高溫26至28度，周四夜晚到周五清晨（12月19日），中北部低溫還是有機會降到15度以下；周末兩天，北部、東北部高溫22至25度，花東24至26度，夜晚清晨中北部、東北部低溫17至19度，南部、花東18至20度。
周三雨勢再起 周六全台雨下最多
降雨方面，吳聖宇說明，今明兩天天氣穩定，周三東北季風增強，桃園、大台北、宜花東、恆春半島有短暫陣雨，一路影響到周四，新竹以南多雲到晴；周五東北季風減弱，迎風面的北部、東半部天氣好轉，恢復多雲或有陽光天氣，西半部維持晴到多雲。
吳聖宇提醒，周末兩天水氣增多，全台雲量變多且都有短暫陣雨機會，主要降雨時間集中在周六白天到周日清晨，周日上午各地降雨逐漸減少，但是很快的在周日下午，又有東北季風增強，迎風面北部、東半部逐漸有地形雨出現，天氣會變得比較不穩定，安排假期活動的要特別注意。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
