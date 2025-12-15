近幾年許多韓籍啦啦隊陸續來台應援，創造出不少話題和商機，即使賽季結束，依舊活動邀約不斷。然而，啦啦隊員們是否續約，也讓粉絲高度關注。樂天「韓籍三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛擁有超高人氣，但近期傳出僅有廉世彬獲得續留機會，三本柱恐就此解散，樂天球團表示「明年度合約目前在確認階段」。另外，富邦啦啦隊Fubon Angels的李珠珢，則被發現12月無任何公開行程，甚至傳出遭冷凍，對此富邦否認謠言，表示主要是配合工作與休息安排。

▲河智媛（左起）、廉世彬、禹洙漢（圖／記者吳翊緁攝影）
▲「樂天韓籍三本柱」恐將面臨解散，傳出僅有廉世彬（中）獲得續留機會。（圖／記者吳翊緁攝影）
李珠珢12月神隱　原因曝光：配合工作與休息安排

樂天球團日前針對禹洙漢、河智媛續留問題回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布。」而Fubon Angels的南珉貞，近日同樣被問到續留問題，她受訪時表示：「我從來沒想像過，穿上別的球隊球衣的樣子，富邦就是我的家。」另外，同隊李珠珢則被網友發現，12月沒有任何的公開行程，消失跨年、尾牙等活動，引發粉絲關心，富邦育樂則回應，李珠珢的行程是依照原先規劃進行，「12 月沒有公開活動主要是配合工作與休息安排，感謝大家的支持，請粉絲們放心」。

樂天韓籍三本柱恐解散？樂天球團回應

韓籍啦啦隊員的合約動向，總掀起粉絲們關注，由廉世彬、禹洙漢與河智媛組成的「樂天韓籍三本柱」，近來傳出續留問題出現變數，甚至可能面臨解散。因禹洙漢與河智媛隸屬的經紀公司「MUGEN 無限夢想」，在老闆驟逝後，面臨資金與營運壓力，若無法在明年開賽前找到金主，球團恐怕要跟兩位女孩中止合作。

▲南珉貞、黃鐙輝、嘎嘎、希希、筱晴（圖／記者葉政勳攝影）
▲南珉貞（如圖）近日同樣被問到續留問題，她受訪時表示：「我從來沒想像過，穿上別的球隊球衣的樣子，富邦就是我的家。」（圖／記者葉政勳攝影）
相較之下，李雅英個人行程滿滿，上週六（12/13）現身「OPEN! DREAM WORLD 夢想演唱會」演出，身穿聖誕造型的服裝，站在台上賣力唱跳，火辣尺度破表，現場也吸引許多粉絲。

▲韓籍啦啦隊女神李雅英昨（1）日驚喜曬出雪白薄紗美照，秒吸萬人朝聖，粉絲忍不住驚呼：「天使降臨」。（圖／李雅英IG@yyyoungggggg）
▲李雅英來台後人氣居高不下，活動、代言邀約不斷，個人行程滿滿。（圖／李雅英IG@yyyoungggggg）

