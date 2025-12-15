我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市大安區仁愛路三段巷內一處工地，13日上午驚傳重大工安意外！一名66歲吳姓女電梯操作員，當時在完成載送工人至21樓的任務後，準備返回施工電梯時，疑因電梯與樓板間的開口防護不足，不慎失足直墜1樓地面，當場喪命。警方初步勘驗，已排除外力介入及輕生可能。北市勞動檢查處於14日完成調查，認定該工地違反營造安全衛生相關規定，已勒令立即停工，並將依法裁處最高新台幣30萬元罰鍰。事發於13日上午11時左右，當時66歲吳姓女工人，在台北市大安區仁愛路三段一處工地21樓操作施工電梯不慎失足墜落，重摔至1樓地面，造成全身多處骨折、傷勢嚴重，當場喪命，工地同事聽見巨大聲響，連忙上前查看，緊急報警處理。北市勞檢處接獲通報後，隨即派員進入工地調查，並於14日公布結果。勞檢處表示，死者為施工電梯操作員，事發當天在完成載送工人至21樓的作業後，準備返回施工電梯時，疑因電梯與樓板間的開口未設置完善防護，不慎失足墜落1樓地面，當場身亡。勞檢處認定，該工地明顯違反《營造安全衛生設施標準規定》，勒令工地停工，並依法開罰最高30萬元罰鍰。