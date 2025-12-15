12月麥當勞表示，APP上線兩週年慶「買一送一」、M Point點數回饋單點5折、套餐75折；本周11大最新速食優惠券，免費送薯條、薯餅、麥克雞塊、玉米湯，歡樂送優惠也有，《NOWNEWS今日新聞》記者整理，本文提供給讀者一次掌握。三商炸雞表示，雞腿桶199元、灑粉酥炸棒腿99元！比買一送一便宜優惠要把握。
麥當勞：買一送一！免費送薯條、薯餅、雞塊 套餐75折週年慶優惠
麥當勞12月最新兩大速食優惠，本周APP放送11大優惠券、歡慶上線2週年慶，開搶「買一送一」、「新品優惠」等好禮；M Point點數回饋單點5折、套餐75折。
◾️麥當勞買一送一！單點5折、套餐75折 APP週年慶
慶祝APP上線兩週年，麥當勞表示，12月17日至2026年1月6日「買一送一」週年慶優惠，最多可省1500元起；M Point點數折扣回饋品項全面5折起，爽吃大麥克、勁辣雞腿堡、原味麥克雞塊（4塊／10塊）、冰焦糖奶茶、薯條等人氣單點商品，套餐「主餐搭配中薯＋中杯可樂」75折等。
第一週：12月17日至12月23日，首週活動「週年慶轉出買一送一」。
本周有機會獲得優惠券包括：單點大薯買一送一、單點咖哩搖搖薯條買一送一、單點4塊原味麥克雞塊買一送一、單點4塊咖哩辣味麥克雞塊買一送一、單點麥香雞買一送一、單點麥香魚買一送一、單點豬肉滿福堡買一送一、單點吉事漢堡買一送一、單點漢堡買一送一。
第二週：12月24日至12月30日，「High翻聖誕翻出新品優惠」。
第三週：12月31日至2026年1月6日，「新年迎滿福刮出好運堡滿足」壓軸優惠。
◾️麥當勞「免費送薯條、薯餅、雞塊」本周11大優惠券！最新APP全球版門市限定，即日起至12月16日，早餐時段單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、單點質感焙果／豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」，單點大杯玉米湯「免費送小薯」、單點6塊原味麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」。
單點麥香魚／麥香雞「免費送小薯」、單點中薯「免費送蘋果派／小薯」、單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送中杯飲料」，手機點餐限定單筆滿100元「免費送4塊原味麥克雞塊」，歡樂送限定單筆滿350元「免費送6塊原味麥克雞塊」。
三商炸雞：雞腿桶199元、灑粉酥炸棒腿99元！比買一送一便宜
三商炸雞表示，最炸年終慶即日起至12月22日，經典炸雞全面下殺優惠，內用或外帶「雞腿酷滋桶」特價199元（原價410元），內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊；還加碼「灑粉酥炸棒腿」特價99元（原價149元）、「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」特價225元（原價420元）。
資料來源：麥當勞、三商炸雞
