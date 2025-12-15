越式洗頭舒服又紓壓，台灣街邊近年出現不少相關店家，不過台中一名男子卻過度沈迷越式洗頭中「掏耳朵」的服務，開業耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，該男子後續覺得耳朵又悶又癢，到診發現兩隻耳朵「長滿黴菌」，提醒民眾務必注意店家衛生環境。
陳亮宇分享，該患者出於好奇體驗去越式洗頭，除了頭皮舒爽外，店家附帶的「掏耳朵」服務也讓他愛不釋手，但持續2周後，男子耳朵開始出現「悶悶不適感」，且整天都非常癢，就醫檢查才發現，雙耳都長滿黴菌。
耳朵黴菌感染很麻煩 治療長達2個月
陳亮宇說明，耳部會出現嚴重的黴菌感染，可能是因為前一位有黴菌感染的顧客留下病原，加上「店家未徹底清潔、消毒」使用的工具，導致黴菌傳染至下一位顧客耳中；這種情況需要透過醫療殺菌，點耳滴劑治療1至2個月才能控制，「這個疾病其實不好治療！」
陳亮宇提醒，享受越式洗頭與掏耳等服務前，務必先確認店家環境及工具消毒是否完備，避免健康受到影響。此外，常常自行挖耳朵的民眾也要留意，一旦外耳道出現傷口造成感染，都有可能會長黴菌。
耳朵進水怎麼辦？醫師2方法最安全
輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳也補充，洗澡、洗頭時常會有耳朵進水的情況，此時如果直接使用手或棉花棒掏耳朵，可能會破壞耳朵組織，甚至出現「游泳耳（外耳道發炎）」，常見症狀包括耳朵發癢、疼痛、耳垢增多，甚至可能出現耳廓紅腫，有時候耳朵還可能會分泌出膿液。
胡皓淳提醒，如果感覺耳朵中水量較多，可以單腳傾頭跳動，讓耳朵處於傾斜狀態，大部分的水可以順著耳道流出。或是將吹風機設定為「涼風」模式，從耳道外緣輕輕吹乾；而相較於棉花棒的硬柄材質，衛生紙不容易傷害耳道，所以把「衛生紙一端捲成尖頭，慢慢探入耳道吸乾水分」也是很好的處理方式。
資料來源：陳亮宇YouTube、胡皓淳臉書粉專
