2026台中市長選舉，藍營呼聲最高的立法院副院長江啟臣，近期在鬧區重要路口掛起賀年看板，卻始終不鬆口，支持者急壞了，昨晚他終於正式表態要參選台中市長，表示將全力爭取黨內提名，希望讓台中從幸福城奔向旗艦城，成為亞洲新核心、世界新都心。市長盧秀燕今天開心地說「很好！恭喜！加油」。下屆台中市長選舉，綠營早早提名立委何欣純、台灣民眾黨台中市黨部向中央呈報「無合適人選」、藍營立委楊瓊瓔上月底宣布「我準備好了」；一直被視為實力最強的江啟臣，則一直不表態。原本等著母雞帶小雞的市議員、里長們，各自組隊成立後援會，還有藍營人士擔心釀成分裂，私下抱怨「市長和議長怎麼都不出面協調」。在千呼萬喚下，江啟臣昨晚終於在自己服務處合辦的耶誕活動中，於豐原正式宣布要「讓台中從幸福城奔向旗艦城，成為亞洲新核心、世界新都心」。他表示對於市民的期待與台中的未來，自己責無旁貸。歲末年終之際，近期陸續懸掛賀年看板，以「駿馬啟新程，躍進旗艦城」為主軸，向市民傳達新年祝福，同時也會用具體行動展現服務台中、實踐願景的決心，並全力爭取黨內的提名。盧秀燕今（15）日上午主持春安國小校舍動土典禮，媒體問及江啟臣表態參選，平日不回應政治議題的她，難得笑容滿面地講了「很好！恭喜！加油」6個字。