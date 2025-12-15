我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西武獅強投今井達也今年投出宰制日職成績，但「FanGraphs」預測他MLB首年成績普普。（圖／記者葉政勳攝）

MLB大聯盟數據網站「FanGraphs」，近期運用結合AI的系統「Steamer」，計算出3位挑戰大聯盟的日本球星村上宗隆、今井達也與岡本和真，大聯盟首年預期成績，整體表現都略低於聯盟平均，引發日媒《東京體育》不滿，直言「該系統的標準太過嚴苛了！」首先是有望拿到破億美元合約的村上宗隆，作為日職現役最強重砲，「FanGraphs」預測他MLB菜鳥年出賽122場比賽，打擊率2成27、24支全壘打與64分打點，OPS為.768，被三振率29%與今年日職的28.6%幾乎持平，保送率則從14.3%下降至12.6%。岡本和真則預期出賽102場，打擊率2成51高於村上宗隆，另添17轟與53分打點，OPS.765，值得注意的是，「FanGraphs」認為岡本和真被三振率會從今年的11.3%顯著上升到16.9%，保送率則從11.3%下降至8.8%。「FanGraphs」給出的數據，與芝加哥小熊外野手鈴木誠也大聯盟首個球季相似，當年他在111場比賽中擊出14支全壘打、46分打點，打擊率2成62，OPS.769。另名近年征戰美職的日本外野手吉田正尚，首年則是出賽140場，打出15轟、72分打點，打擊率2成89，OPS.783，比起村上宗隆、岡本和真預期成績優秀。至於引發多達5隊爭奪的今井達也，「FanGraphs」認為他首年可以健康先發26場，主投148局、防禦率4.29，戰績為8勝9敗，投球各項數據也都呈下滑，包含每九局三振從今年日職的9.79下降到8.41，每九局保送則從2.47上升到3.62。美國媒體將今井達也與洛杉磯道道奇王牌山本由伸進行比較，山本由伸首年因右肩旋轉肌腱撕裂缺席大約3個月，例行賽18場中拿到7勝2敗，防禦率3.00。值得注意的是，山本由伸與今井達也都為27歲。上述3人首年大聯盟球季似乎都不被「FanGraphs」看好，給出的預期成績讓人失望，日本媒體《東京體育》就指出，儘管3人引起美國媒體廣泛關注，但「FanGraphs」給出的預測成績「卻十分苛刻」。