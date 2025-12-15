我是廣告 請繼續往下閱讀

根據最新消息，現年32歲的前MLB大聯盟明尼蘇達雙城明星重砲薩諾（Miguel Sano），將加盟日本職棒中日龍隊，年薪為130萬美元，他曾是大聯盟最受矚目的大物新秀，MLB生涯9年扛出164轟，還因背景相似，曾被譽為傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）接班人，可惜近年因傷表現不佳，2024年季中就淡出大聯盟。薩諾2015年登上大聯盟，首年出賽80場就打出18轟、52分打點，被雙城寄予厚望，由於歐提茲早年也發跡於雙城、加上國籍都是多明尼加，薩諾也被當時美媒稱為「老爹接班人」。薩諾效力雙城9年期間內，總計4度達成單季至少25轟，2017年曾入選明星賽，並於2019、2021年分別打出34轟、30轟，為生涯最巔峰時期，但後續因傷表現下滑，2024年轉戰洛杉磯天使仍不見起色，還曾發生復健時熱敷墊放太久，導致意外燙傷的尷尬往事。天使球季中就將薩諾釋出，他也就此淡出大聯盟，今年沒有出賽紀錄，靠著近期於多明尼加冬盟打出好成績，據傳受到日職多達5隊青睞，最終與中日龍達成1年130萬美元合約，新球季確定轉戰日職。