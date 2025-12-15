由於洛杉磯道奇先發右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）的合約中並未包含交易否決權，加上其他球隊可能有向道奇隊進行交易探詢，因此外界近期不斷出現關於他可能離隊的臆測。不過他也正式出面否認近期甚囂塵上的交易傳聞。格拉斯諾於今（15）日受邀登上美國廣播電台《MLB Network》節目時透露，道奇棒球營運總裁傅利曼（Andrew Friedman）已親自與他聯繫，明確告知球隊並無交易他的計畫。
為何會有交易傳聞？美媒分析：合約短、道奇人才多
在格拉斯諾親自闢謠後，美國最大轉隊資訊網站《Trade Rumors》報導稱：「這讓關於格拉斯諾休賽季交易的猜測，大致上告一段落。」
此前，關於格拉斯諾的交易傳聞不斷。《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden González）曾在12日報導，多個交易話題中曾提到格拉斯諾的名字，並指出「道奇隊似乎並不反對將他放走」。
不過《Trade Rumors》也分析指出，考量到格拉斯諾的合約期限相對較短，以及道奇投手陣容人才濟濟，加上自由球員市場對投手的需求，「可以理解有幾支球隊曾詢問過葛拉斯諾的交易可能性。」
傷癒回歸的穩定戰力 格拉斯諾合約至2027年
格拉斯諾本賽季是他加入道奇的第2年，儘管他在4月28日因右肩發炎進入傷兵名單，缺陣超過2個月，但他健康時一直是道奇陣中穩定的先發戰力。他本季共先發18場，繳出4勝3敗，防禦率為3.19的成績。
格拉斯諾目前的合約將持續到2027年，並且在2028年還附有共同選擇權（Mutual Option）。
格拉斯諾稱讚新守護神 還讚嘆道奇休賽季運作
此外，在節目中格拉斯諾也談到了道奇在休賽季的重磅補強，包括簽下了大聯盟頂尖守護神迪亞茲（Edwin Díaz）。
格拉斯諾表示：「我們的牛棚在本賽季曾有一段艱難的時期，但他的加入會帶來穩定，這對球隊來說真的意義重大。」同時他對道奇的休賽季操作感到不可思議：「道奇隊每年休賽季都會有大動作，這簡直難以置信。能成為這支球隊的一員，感覺太棒了。」
消息來源：《Trade Rumors》
