我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗上月在國會答辯中發表「台灣有事」相關發言，在日本國內外引起高度關注，也被部分輿論視為是立場強硬的象徵。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這並非政治人物的一時之言，過去早已有專家反覆提出相同的警告，「一旦台灣海峽爆發衝突，日本，特別是沖繩與尖閣諸島，幾乎不可能倖免。」矢板明夫在臉書上發文表示，高市早苗日前在國會答辯中指出，「台灣有事，日本也不可能置身事外」，這番話在日本國內外引起高度關注，也被部分輿論視為立場強硬的象徵。但他認為，這並非政治人物的一時之言，「早在2023年，日本的軍事與安全保障專家，就已在專業著作中反覆提出同樣的警告。」他進一步指出，其中最具代表性的學者之一，便是防衛省智庫「防衛研究所」的核心人物高橋杉雄。高橋現任防衛研究所防衛政策研究室長，畢業於早稻田大學大學院政治學研究科，專長涵蓋國際安全保障、現代軍事戰略、核嚇阻以及日美同盟關係，是日本防衛政策研究領域公認的第一線權威。矢板明夫表示，在俄烏戰爭爆發之後，高橋杉雄更頻繁出現在日本各大媒體，負責解析戰局與對日本安全的影響。其著作《日本人必須知道的自衛隊與國防》，系統性地整理了中日台之間的安全連動關係。高橋杉雄指出，從中國的戰略視角來看，真正的核心目標始終是台灣。無論是東海、南海，還是釣魚台列嶼，最終都只是服務於對台戰略的周邊變數。中國不願意為了釣魚台單獨耗費大量軍力，此舉將削弱其對台作戰的主力部署。但這並不代表釣魚台安全無虞。恰恰相反，只要中國判斷「成本足夠低」，風險就會急速上升。矢板明夫強調，這也是沖繩被反覆點名的原因。高橋杉雄分析，最危險的情境並非中國為釣魚台開戰，而是在台灣有事時，中國採取多方向展開，利用灰色地帶手段，甚至以武裝漁民為前鋒，趁亂試探日本的反應底線。一旦日本應對稍有遲疑，局勢就可能迅速升溫。矢板明夫表示，因此日本近年持續強化沖繩與東海的警戒、監視與快速反應能力，並非挑釁，而是避免誤判。透過提高中國行動的軍事與政治成本，讓北京清楚認知「沒有低成本選項」，才是真正的嚇阻。最後，矢板明夫表示，從高橋杉雄等專家的長期分析來看，高市早苗在國會中的說法，並非情緒化表態，而是與日本安全保障專家的主流認知高度一致。台灣的安全，早已與日本的安全緊密相連。而日本與台灣同時提高防衛意志與能力，正是維持台海與東亞和平的現實路徑。