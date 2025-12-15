我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林世賢勝利團結大會，現場踴入近3000人到場相挺(圖／林世賢服務處提供2025.12.14)

民進黨彰化縣長提名競爭激烈，主打「經濟與科技牌」的彰化市長林世賢，14日在彰化中友百貨基地前舉辦團結大會師。現場湧入近3000名支持者，氣氛熱烈。活動最大亮點是由台灣自主研發的人形機器人「台智寶」現身站台，林世賢強調，唯有透過產業升級與綠能優勢，引進AI相關產業，才能為彰化創造實質稅收，進而支撐良好的福利政策。林世賢在黨內主打無派系包袱，自表態爭取提名以來，始終緊扣產業發展議題。他在大會上指出，不能只談「牛肉（福利）」而不問「牛肉從哪裡來」。他認為，彰化擁有全國最豐富的綠能資源，風電全國第一、太陽能第二，再生能源佔比達105%，這正是發展「AI數據算力中心」的關鍵優勢。他承諾將利用此利基招商引資，推動精密機械自動化，並連結無人機、無人載具等新興科技，讓年輕學子願意返鄉就業。活動現場選在彰化未來的地標中友百貨基地前舉行，象徵經濟起飛。除了無人機展演，由上緯智聯公司研發的智慧人形機器人「台智寶」更擔任神秘嘉賓，展現林世賢推動「彰化無人載具大聯盟」的具體成果。團結大會師也獲得跨界重量級人士力挺。知名作家九把刀的父親、在藥師界享有盛名的柯毓彬（刀爸）現身致詞，稱讚林世賢多年深耕地方，是值得信賴的新世代領導者。此外，前明道大學校長陳世雄、雙清文教基金會董事長、醫界代表李武波醫師、以及無人載具大聯盟秘書長游富洋等人皆到場支持。林世賢強調，他與上緯智聯董事長蔡朝陽多次合作推動產業論壇，證明自己有能力將新興科技落地彰化。未來若入主縣府，將把彰化打造為「綠能科技首都」，結合智慧農業與傳統產業轉型，徹底翻轉彰化低薪與人口外移的困局。