我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院傳研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，而民進黨團幹事長鍾佳濱更指出，目前僵局在於，若國會認為閣揆不稱職，應提不信任投票，但國會又擔憂要重新選舉。對此，資深媒體人黃揚明今（15）日痛批，執政黨立委叫在野黨倒閣，很溫馨，現在就是憲政異常狀態。總統賴清德日前召開「便當會」，聚焦《財劃法》是否採「副署權」等憲政議題進行討論，聽取黨團成員意見，而黨團最終一致支持，由總統賴清德與行政院研究、因應方式，同時也不排除藍白對行政院院長投下不信任案。對此，黃揚明今狠批：「行政院長能決定總統公告哪些法案，這種副署權很溫馨；執政黨立委叫在野黨倒閣，也很溫馨；總之，現在就是憲政異常狀態。」針對黃揚明發文，大批網友也紛紛留言狠酸：「不愧是黨，新名詞創造者、賴皮專家」、「又瘋又亂的4年」、「朕說了算」、「民主掛嘴上」、「果然是台灣價值的民主」、「好好的民主變成民進黨為主」等。