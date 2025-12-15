我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝衣鳯被綠營視為彰化縣長唯一的假想敵。（圖／翻攝謝衣鳯臉書，2025.12.15）

下屆彰化縣長選舉，民進黨將於本周進行「類初選」電話民調，國民黨則混沌未明，雖然已有2位前任副縣長爭取提名，但被視為熱門人選的立委謝衣鳯仍未表態，外傳她的弟弟、議長謝典霖也動了選縣長念頭。謝典霖昨晚在臉書發文，強調會把議長的角色做好做滿。至於外界關心的「其他可能性」，現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論。謝衣鳳和謝典霖是標準的「政三代」，祖父是資深省議員與立委謝言信、母親是前立委鄭汝芬，46歲的謝典霖，30歲便擔任彰化縣議長至今；姐姐謝衣鳳2020年首次參選立委，拿了將近10萬票，創下「三代立委」的紀錄，去年她打敗民進黨對手吳音寧順利連任，日前連任國民黨彰化縣黨部主委。鄭麗文接任國民黨主席後，中南部主委的布局多與下屆縣市長選舉有關，目前黨內已有柯呈枋、洪榮章躍躍欲試，謝衣鳯仍未表態。即使如此，即將於本週進行的民進黨彰化縣長「類初選」電話民調，仍將謝衣鳯視為唯一假想敵。地方盛傳謝衣鳯遲未表態參選縣長的主要原因，是謝典霖堅持守住議長寶座，如果謝衣鳯選縣長，選民難以接受姐弟倆縣長、議長「一家親」，因此勢必做出取捨。日前傳出謝家傾向放棄沒有把握的縣長選舉，維持一席立委加議長的現狀，近日又有新說法，指謝典霖有意爭取縣長大位、謝衣鳳留任立委。謝典霖昨（15）日晚間在臉書發文，強調彰化縣是國民黨很重要的選區。他個人目前力拚穩定議會運作、把議長角色做好做滿。至於外界關心的其他可能性，現階段未做出最後決定，家人之間也保持理性溝通與討論。謝典霖認為，2026地方選戰也是對賴清德施政的不信任投票，只要2026年選舉的基礎打好，2028重回藍天執政的機會就大。相信黨中央會整合地方意見，推出對彰化最有利、最適合的縣長參選人。謝衣鳯接受媒體電訪時仍未鬆口，她表示目前還在討論階段，無論推出任何人選，在家裡都是要溝通，她認為任何政治角色都要做好準備，更要考量如何做，對選民來說是最好的。