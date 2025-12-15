我是廣告 請繼續往下閱讀

市調機構集邦科技最新調查，台積電第三季市佔71%飆新高，仍穩居晶圓代工王者寶座，競爭對手三星市佔率則不增反減，由7.3%衰退到6.8%，雖排名第二，但雙方之間的差距持續加劇。外媒指出，三星正與AMD（超微）洽談2奈米代工訂單，全力加緊腳步追上台積電的步伐，與之較勁。科技媒體《Wccftech》指出，長期以來，三星在爭取外部客戶方面，始終未能成為主流晶圓代工廠，主要原因在於台積電向來是蘋果、AMD等大客戶的首選。然而，隨著台積電產能持續吃緊，加上三星近年大幅改善製程與良率，三星趁機搶食代工訂單。韓媒《Sedaily》報導，在成功爭取蘋果與特斯拉成為客戶之後，三星晶圓代工已進一步與AMD討論採用SF2製程開發「下一代CPU」。市場推測，該晶片極可能是AMD即將推出的EPYC Venice伺服器處理器。業界分析指出，目前EPYC Venice預計採用台積電2奈米製程量產，但在台積電產能高度吃緊的情況下，AMD尋求第二供應來源並不令人意外，加上EPYC Venice正是AMD下一個明確規劃導入2奈米技術的重點產品，使其成為與三星合作的最合理選項。另一款可能的候選產品為面向消費市場的Olympic Ridge處理器，但其量產時程預計落在2026年底，與目前雙方洽談進度並不完全吻合。若三星為EPYC Venice試產的晶片能滿足AMD在效能、功耗與良率上的要求，未來Olympic Ridge同時採用台積電與三星雙來源代工的可能性也將隨之提高。報導指出，三星代工部門今年上半年虧損約四兆韓元，但在獲得特斯拉和蘋果等大型科技公司的訂單後，業績已反彈。此外，若與AMD達成合作，預計將進一步鞏固該公司的成長動能。一名業界人士表示，隨著產能積壓，台積電難以滿足新增訂單的需求，且台積電生產成本上升，三星作為替代晶圓代工廠的吸引力日益增強。除此之外，英特爾也被視為潛在選項之一，不過，市場普遍認為，客戶仍將觀望英特爾晶片18A、14A製程在自家產品上的實際表現，再決定是否導入量產。