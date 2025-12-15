我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統馬英九卸任多年後，仍屢次在朝野交鋒中被民進黨點名，檢視其過往的發言與政策，外界因此戲稱馬英九是隨時被拉上場的「救援投手」，甚至給了他「馬維拉」的綽號。總統賴清德日前談及年金改革時，再次引用馬英九於2013年的說法，形容當年的年金制度宛如「即將墜入懸崖的火車」。對此，馬英九本尊也無奈回應了。賴清德12日在臉書發文指出，「年改絕對不能、也不該走回頭路」，並呼籲在野黨團依循合法程序，再度檢視相關法案，為下一代建立一套可長久延續、兼顧公平與正義的年金制度；他也強調，政府將竭盡所能凝聚社會共識。不過，貼文中再度提及馬英九2013年的談話，他曾說過，年金制度是即將掉落斷崖的火車，自己不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。對於卸任後仍一再被拉出來「救援」，馬英九今（15）日首度以幽默方式正面回應，他在臉書分享一張AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」，展現對於頻頻被點名的無奈，畫面中只見他站在棒球場投手丘，身穿印有「MA」字樣的球衣，而休息區的教練則被設定為賴清德，並配上一句：「叫你上就上，還敢給我含扣！」圖片中的球場廣告看板，也被改成諷刺標語，包括「綠色執政，品質保證」、「百工百業標軍火」、「萬水千山種光電」等，而馬英九則被搭配對話，喊著：「我不要再當救援投手了⋯。」網友看了也留言調侃「馬前總統辛苦了！實際在位8年，加虛位在位18年！真的是憂國憂民的好總統」，也有人吐槽稱「你也常常叫陳水扁出來救援啊」。