我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯志偉化身嘻哈經紀人，同時也是控制狂老爸。（圖／六魚文創）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》12月13日開播，攻佔LINE TV台劇第一與台灣大哥大MyVideo戲劇榜第二的好成績。獻出戲劇處女秀的金曲歌后艾怡良登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，一播出立刻登上Google熱搜。艾怡良回憶這次特效化妝讓她的上圍非常豐滿，笑吐：「跟現實中的艾怡良差很多！」還一度捨不得將假胸部拿掉。劇中艾怡良飾演的媽媽桑「Hana」，與郭子乾飾演的「游董」關係表面看似金錢交易，實則糾纏著愛與依賴。Hana抱著「小三扶正」的希望過活，情感既卑微又張狂，常常去找醫美醫師温昇豪讓自己外型再升級，尤其胸部做得又大又自然，即便打了馬賽克還是很有視覺衝擊，艾怡良笑說拍完都捨不得把假胸部拿掉。艾怡良透露，自己在詮釋時，必須全然相信對方就是不能失去的男友：「導演常提醒我，他是我男朋友、我不能失去他。為了愛、為了未來，當快要失去他的時候，我是會抓狂的。」因此Hana在社交場合看似冷靜世故，面對游董卻瞬間變得像小白兔，充滿不安與恐懼。她也坦言，這樣的愛情觀與現實中的自己截然不同：「我不是Hana這樣的人，反而更覺得女生還是要獨立，不論是經濟、行為或思想，都要有支撐自己的力量。」另一條引發觀眾熱議的角色，則是湯志偉飾演的控制狂父親「Jacky哥」，讓女兒李霏（王渝萱 飾）不惜毀容求放過。網友一度認為他是否嗓音出事，怎麼聲線啞啞的？湯志偉笑說看到網友對他角色的留言太有趣，「這是我第一次用這麼流氣、江湖味的方式演經紀人，還搭配沙啞嗓音，全都是導演林立書的設計，真的又好玩又有挑戰。」另一對劉瑞琪飾演的高中老師「永馨」與安心亞的母女對戲也令觀眾印象深刻。尤其首播安心亞就發現媽媽瞞著自己去諮詢性別重置手術，回到家直接發怒質問。金鐘影后劉瑞琪分享這場是她在劇中演技與情感上最具挑戰的一場戲，「在女兒步步追問下，永馨不能失去自己，又不能太強勢，必須非常堅定，但只要拿捏不好，母女其中一方就會變得不討喜。」她感性表示，這類對手戲極度仰賴演員之間的回應，「幸好心亞完全接招，我們才能把那種緊張、壓抑卻又深愛彼此的母女關係完整呈現。」談起首次與安心亞的合作，劉瑞琪也笑說原本以為對方是酷女孩，後來才發現她其實非常搞笑又細膩，甚至能讀懂她眼神裡傳達的每一個訊息，「她真的太優秀了，我愛她。」除了親情線令人共情。劇中江浩宇（温昇豪 飾）大學學妹楊雅頌（張榕容 飾）的登場，與安心亞飾演的江浩宇最強內助蘇菲意外激起情感火花，安心亞一句質問，「是因為楊醫師嗎？」預告激烈感情糾葛。《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。