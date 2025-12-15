我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市烏日九德地區區段徵收工程持續推進，為配合環中路五段及六段（建國路至精誠南路）拓寬作業，台中市政府地政局宣布，將於115年1月15日起至7月15日止，啟動下一階段道路封閉措施，工期預計約6個月。屆時大忠南街部分路段將進行封閉，請往來民眾提前改道。地政局表示，九德地區開發案正進入全面施工階段，目前已先行封閉大忠南街（龍富路至環中路）及精誠南路（環中路至樂田巷）部分路段。因應工程需求，自明年1月中旬起將擴大封閉範圍。為降低交通衝擊，市府已規劃詳細改道動線：原行經大忠南街（龍富路至環中路）車輛： 請改由精誠南路通行。原行經大忠南街（環中路至楓樹麻橋）車輛： 請改由楓樹麻橋銜接精誠南路通行。地政局指出，九德區段徵收工程旨在整合區域土地資源，完工後將大幅完善道路系統與排水設施，並優化行人通行環境，帶動地方整體發展。對於施工期間造成的交通不便，盼請市民朋友多加體諒。地政局特別提醒，駕駛人行經施工路段時請減速慢行，並遵循現場交通指揮及標示行駛。民眾可隨時收聽警察廣播電台（FM94.5）掌握即時路況，若對改道措施有任何疑問，歡迎撥打台中市市民一碼通專線1999洽詢。