香港視帝王浩信在港劇《踩過界》中飾演為民伸張正義的盲人律師，帥氣外型搭配沉穩氣場魅力十足，劇中除了大秀好身材，還與李佳芯上演大尺度床戲，為了怕尷尬，還特地穿了3件內褲當防護措施。而王浩信姣好的身材，讓他幾乎每一檔戲都有脫衣服的橋段，被封為TVB脫衫王。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王浩信在劇中即使眼盲，依然反應敏捷、身手俐落，完全不被限制所擊倒。（圖／年代提供）
▲王浩信在劇中即使眼盲，依然反應敏捷、身手俐落，完全不被限制所擊倒。（圖／年代提供）
連拍17小時　王浩信全程戴墨鏡演出

材精壯的王浩信曾在港劇《飛虎》中飾演特警隊的狙擊手，俐落動作配上姣好體格被監製一眼相中，加上巧克力腹肌竟成收視保證，便讓他一脫再脫，回過神來才發現竟接連脫了11部戲，也使王浩信收穫「TVB脫衫王」稱號。

王浩信在《踩過界》中不僅失明，還是一位極度伶俐、口條飛快的王牌律師，如何抓住快嘴節奏是一大挑戰。不只要把長篇台詞背得滾瓜爛熟，也得在拍攝期間保持高度專注，最長曾連拍17小時，幾乎讓他耗盡所有能量。且因角色長時間都戴著墨鏡，只能透過聲音、呼吸和肢體語言演出，經過不斷揣摩後，王浩信將盲人狀態詮釋得細膩到位，最終憑藉亮眼表現順利奪下視帝寶座。

如今在《踩過界》中與李佳芯上演激情床戲，堪稱王浩信從影後最大尺度，兩人欲拒還迎的感情糾葛讓劇迷跟著揪心咬手帕。王浩信表示，拍攝前為保持體態刻意節食，當天還特別穿了3件褲子避免尷尬，也大讚對手李佳芯非常專業。《踩過界》12月16日（三）起每週一至週五晚間8點年代MUCH台播出。

相關新聞

《整形過後》收視開紅盤！艾怡良隆乳全裸　拍完羞喊：捨不得拿掉

《狙擊蝴蝶》陳妍希為什麼和周柯宇分手？70秒激情挑逗弟弟凍未條

柯佳嬿瘋了！《太陽》割手冷笑　劇迷看到起雞皮：要拿第3座影后

郭碧婷養娘家7口人？郭爸認向太送百坪土地　駁傳聞：胡說八道！