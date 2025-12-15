香港視帝王浩信在港劇《踩過界》中飾演為民伸張正義的盲人律師，
帥氣外型搭配沉穩氣場魅力十足，劇中除了大秀好身材， 還與李佳芯上演大尺度床戲，為了怕尷尬，還特地穿了3件內褲當防護措施。而王浩信姣好的身材，讓他幾乎每一檔戲都有脫衣服的橋段，被封為TVB脫衫 王。
連拍17小時 王浩信全程戴墨鏡演出
材精壯的王浩信曾在港劇《飛虎》中飾演特警隊的狙擊手， 俐落動作配上姣好體格被監製一眼相中， 加上巧克力腹肌竟成收視保證，便讓他一脫再脫， 回過神來才發現竟接連脫了11部戲，也使王浩信收穫「TVB脫衫 王」稱號。
王浩信在《踩過界》中不僅失明，還是一位極度伶俐、
口條飛快的王牌律師，如何抓住快嘴節奏是一大挑戰。 不只要把長篇台詞背得滾瓜爛熟，也得在拍攝期間保持高度專注， 最長曾連拍17小時，幾乎讓他耗盡所有能量。 且因角色長時間都戴著墨鏡，只能透過聲音、呼吸和肢體語言演出， 經過不斷揣摩後，王浩信將盲人狀態詮釋得細膩到位， 最終憑藉亮眼表現順利奪下視帝寶座。
如今在《踩過界》中與李佳芯上演激情床戲，
堪稱王浩信從影後最大尺度， 兩人欲拒還迎的感情糾葛讓劇迷跟著揪心咬手帕。王浩信表示， 拍攝前為保持體態刻意節食，當天還特別穿了3件褲子避免尷尬， 也大讚對手李佳芯非常專業。《踩過界》12月16日（三）起每週一至週五晚間8點年代MUCH台播出。
