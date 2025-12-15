民眾記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，12月16日（二）在桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣，上述10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線遷移、改善工程，有部分區域停水最長影響時間長達23小時，甚至有橫跨2天的情況發生。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市12月16日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午11時至17時（6小時）
停水原因：興仁路二段汰換管線工程遠東路口、興仁路二段16巷5弄路口斷管連絡
📍影響區域
中壢區：興仁路一~二段、興安一街、遠東路、遠揚街
桃園區：鴻撫街。
八德區：華康街(176 巷~276 號，185 號至 249 巷) 。
◼︎新竹縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午09時至15時（6小時）
停水原因：停水施工(斷管連絡)
📍影響區域
竹北市：勝利九街、勝利八街一段、勝利十一路、勝利十三街、勝利十二街、勝利十五街、勝利十街、十興五街、十興路一段、智慧一路、智慧二路、田厝街、自強北路、莊敬七街、莊敬三路、莊敬五街、莊敬六街、莊敬北路、褒忠路。
🕦停水時間：12月16日上午09時至14時（5小時）
停水原因：竹東所分區計量管網委外建置及改善作業
📍影響區域
寶山鄉：北坑路、學府路、尖山路、山仙路、山湖一路、山湖二路、山湖路、新湖路一段、水仙路、環湖一路、環湖二路。
竹東鎮：學府東路、學府路、尖山路、山湖一路、山湖路、水仙路。
◼︎新竹市、苗栗縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午08時至12時（4小時）
停水原因：中大埔加壓站配電盤發電機接電點設置停水施工
📍影響區域
竹南鎮：公義里、大埔里、山佳里、崎頂里、頂埔里。
新竹市：香山區、南港里。
◼︎彰化縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午10時至17日09時（23小時）
停水原因：鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1改接工程
📍影響區域
彰化市：寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。
和美鎮： 新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午08時至18時（10小時）
停水原因：西螺鎮中正路汰換自來水管線
📍影響區域
西螺鎮：中正路、公正路、文昌路、新街路、源成東路、福興路。
🕦停水時間：12月16日上午09時至18時（9小時）
停水原因：安慶圳大排及溪埔子中排治理工程管線改接施工
📍影響區域
虎尾鎮：埒內里
◼︎嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午08時至17時（9小時）
停水原因：民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工
📍影響區域
民雄鄉：豐收村好收58號至72之22號範圍巷弄
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午09時至18時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
山上區：南洲里、山上里
🕦停水時間：12月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
永康區：自強路、自強路676巷。
🕦停水時間：12月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：道路新設管線工程
📍影響區域
學甲區：光華里
◼︎高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午13時至17時（4小時）
停水原因：消防栓增設工程
📍影響區域
鳥松區：美山路220巷一帶
🕦停水時間：12月16日上午09時至12時（3小時）
停水原因：消防栓增設工程
📍影響區域
鳥松區：中山西路。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午09時至17時（8小時）
停水原因：台電電表箱維護需停電，加壓/抽水設備無法運作，故須暫停供水。
📍影響區域
延平鄉：紅葉村延平林道、紅葉路、紅谷路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
