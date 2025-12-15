我是廣告 請繼續往下閱讀

兩岸禁團令持續冰凍，觀光署表示，我方台旅會已釋出善意，但陸方迄今仍未回應。對於兩岸觀光交流，政府的4個立場不變，秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴陸旅遊安全。疫後國境解封、觀光復甦，但中國禁止旅客來台觀光，台灣也限制旅客組團赴陸，至今將屆滿2年。觀光署今日表示，我方台旅會已釋出善意，於114年2月聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應，有關陸客來台觀光部分，政府已就可操之在我部分先行推動，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。至於陸客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行。我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。觀光署也說，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變，首先是健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變，其次我方歡迎陸客來台觀光的立場不變，並確保國人赴陸旅遊安全的立場不變，且由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，我方仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴陸旅遊安全。