台中市南屯溪西地區近年發展迅速，受惠於精密機械園區產業聚落及交通建設到位，人口快速移入。為滿足日益增長的就學需求，台中市政府積極佈局教育基礎建設，市長盧秀燕今（15）日主持春安國小新校舍動土典禮，宣布投入2億1,060萬元興建新大樓，預計民國116年完工。盧秀燕指出，台中市總人口已突破286萬，其中南屯溪西地區因交通便利、鄰近精密機械科技園區及嶺東商圈，加上社會住宅陸續落成，吸引大量年輕家庭移入。人口紅利雖是喜事，但也造成春安、文山國小校舍不敷使用，甚至有學童需跨區就讀。盧秀燕表示，看到家長與里長年年為學區煩惱，市府決心解決。新校舍工程預計於民國114年開工、116年完工，屆時將大幅提升學校容納量，讓南屯孩子能「就近入學」，不必再奔波跨區。教育局長蔣偉民說，市府教育預算占總預算比例居各局處之首，此次工程採現代化設計，融合綠建築與永續概念。新校舍樓高三層，完工後將與既有校舍動線整合，提供師生更安全舒適的學習空間。盧秀燕也特別提到，除了春安國小擴建，溪西地區首座公立國中「文山國中」也正在興建中，預計明年9月即可招生，從國小到國中，全面補足南屯區的教育拼圖。她表示，教育是看不見的工程，卻是城市競爭力的根本。感謝市議會不分黨派支持預算，讓市府能持續為孩子鋪好未來的路。