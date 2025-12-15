我是廣告 請繼續往下閱讀

針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修法。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，立院、政院的僵局，暫時無解。黃暐瀚表示，新新版財劃法，政院表示「窒礙難行」，因為超過舉債上限，明顯違法。兩院扞格、憲政爭議，可送「憲法法庭」釋憲，然憲法法庭在新版憲訴法修正之後，必須有10人出席、9人評議，眼下大法官只剩8位，憲法法庭形同無法開會。黃暐瀚續指，所以行政院做出史上唯二的決定，「不副署」財劃法。根據《憲法》37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。所以，政院如果不副署立院三讀通過的法律，總統也就沒有後續公布法律的的問題。黃暐瀚直言，立院跟政院已經「卡死」，要嘛總統撤換閣揆，要嘛立院提出倒閣，倒閣之後總統可以解散國會，113席立委「全部重選」，取得「新民意」，看看到底誰才是多數？不過，倒閣只能換閣揆，換不了總統，儘管綠營呼籲倒閣，但在野黨立委顯然不會提倒閣，立院、政院的僵局，暫時無解。