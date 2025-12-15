我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨（14）日晚間在臉書發布黑白照片，並表示將「善盡民主憲政守門人職責」。對此，國民黨立委王鴻薇砲轟，卓榮泰自封憲法守門人，文情並茂來自我感動，卓只是個幌子，真的想要權力一把抓的，是他背後的賴清德，而昨晚的黑白照，是卓榮泰跟過去的政治良心正式告別。「卓榮泰三不賴皮，不執行、不辭職、不副署。行政院長自封憲法守門人，到底卓榮泰在演哪一齣？」王鴻薇今天在臉書發文表示，賴清德政府全面與憲政體制宣戰，行政院長卓榮泰半夜發黑白照，自封憲法守門人，文情並茂來自我感動，然而一個中華民國體制下的行政院長，發這種文真的是跟義和團神功附體差不多了。王鴻薇指出，中華民國憲法增修條文，第3條規定。行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。「不辭職、不執行、不副署，半夜發黑白照。卓榮泰這是公然的賴皮，更是傷害憲政體制。」王鴻薇說，尤其，中華民國憲法沒有一個條文，授權行政院長可以用其任何職權，包括副署權，來做什麼「憲法守門人」，卓榮泰公然用憲法賦予的權限，做他自己想做的事情，把自己變成掌握司法與行政權一體的皇帝。「我就問，這不是擴權，什麼是擴權？」王鴻薇說，這不是反民主，什麼是反民主？但我們都知道，卓榮泰只是個幌子，真的想要權力一把抓的，是他背後的賴清德，而昨晚的黑白照，是卓榮泰跟過去的政治良心正式告別。