拍板不副署！卓榮泰：立院有意見可提出不信任案制衡

藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，提倒閣就是讓綠營選輸了，可以再選一次，「當大家笨蛋嗎？」因應在野黨頻推《財劃法》等爭議法案，身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀集51位黨內立委，召開「便當會」商討應對方式。民進黨政策會執行長吳思瑤會後受訪表示，行政院無論採「不副署」或「不執行」的方式，皆屬合憲，黨團也會全力支持政院的最終決定。對此，蘇一峰今日在臉書發文表示，「青鳥嗆怎麼不敢倒閣！很簡單，倒閣對在野黨毫無好處，總統繼續任命卓榮泰上任就好，然後就要全國大家重選一次立委。」蘇一峰痛批，綠營浪費全體國民的時間和金錢，就是為了選輸了，可以再選一次，「當大家笨蛋嗎？選輸可以一直選下去」；蘇開嗆，「明年縣市長選舉，大家讓你民進黨腦袋清醒一點」。網友們也紛紛留言表示，「大罷免32:0被扣豆，然後要別人倒閣？」、「綠都不怕台灣空轉」、「輸不起就是輸不起」、「一直想選舉的民進黨」、「大罷免實在是一場無腦鬧劇，再來是提倒閣的也是」。行政院今（15）日稍晚召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。卓說，若立法院對行政院不副署的決定有意見，可以對行政院長提出不信任投票制衡。