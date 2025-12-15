我是廣告 請繼續往下閱讀

▲體驗館捨棄傳統 3C 賣場的貨架陳列，改採「全屋場景還原」設計(圖／Aqara 提供2025.12.15)

全球空間智能領先品牌 Aqara 宣布，全台首間「Aqara Space 空間智能體驗館」於台中市西屯區正式開幕。作為品牌在台灣市場的重要里程碑，該體驗館捨棄傳統 3C 賣場的貨架陳列，改採「全屋場景還原」設計，整合客廳、臥室、衛浴等真實生活區域，提供消費者從諮詢、設計到安裝的一站式智慧家庭服務。隨著 5G 與物聯網（IoT）技術成熟，台灣消費者對智慧家庭的需求已從單品控制轉向全屋智能。然而，許多消費者仍受限於技術門檻或無法想像實際應用場景。Aqara Space 的落成正是為了解決「看不見、摸不著」的痛點。開幕當日，Aqara 品牌代表與在地合作夥伴共同剪綵，並邀請媒體與貴賓搶先體驗這座結合美學與尖端科技的智慧空間。Aqara 表示，品牌目前已擁有超過 310 款產品支援 Apple Home 平台，是全球接入該生態數量最多、體驗最完整的品牌之一。在體驗館中，用戶可親自操作 iPhone、Apple Watch、HomePod 甚至最新的 Vision Pro 來控制全屋設備。此外，Aqara 全面支援 Matter 國際連接標準，打破品牌壁壘，確保設備的跨平台互通性。針對消費者最在意的安裝與售後問題，台中旗艦店提供全方位的專業服務。無論是新屋裝潢或舊宅升級，現場技術顧問皆能依據用戶戶型圖與生活習慣，量身打造專屬方案，並提供專業到府安裝與完整售後保固，讓「空間智能」真正走入台灣民眾的日常生活。