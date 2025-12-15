我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（15）日親上火線召開「捍衛憲政秩序」記者會，強調自己身為行政院長，將依照《憲法》「決定不副署本次修法」，被在野痛批是獨裁專制。卓榮泰反嗆，沒有人可以制衡與救濟才叫獨裁，沒有大法官裁判無從救濟才叫獨裁，覆議不讓行政院報告，連說明都不需要就直接表決才叫獨裁，立院能夠提出不信任案來倒閣，這是《憲法》賦予國會救濟的機制，強調身為行政院長，若被一個毀憲亂政政黨提出倒閣不信任案，「將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲鬥士」。卓榮泰今日親上火線召開「捍衛憲政秩序」記者會，媒體問及過去多次遞出橄欖枝未果，卓榮泰說，過去1年7個月中，面對大聲質詢會比較用力回覆外，很少主動公開跟立院做任何不必要的對立 ，且包括公開或私下多次拜會院長跟黨團，希望提出各種解決之道。卓榮泰也說，但過去跟院長韓國瑜談好的後續工作，從來沒有一件如願，甚至在談好時程前夕，立院就爆出令人想像不到的突襲動作，就像是這次《財劃法》修法，坦言已經深感無奈，所有國人也認為這樣的狀況長期下去，行政權將一再被削弱，國家憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、一院獨裁。卓榮泰也說明，何謂獨裁？就是一個機關做了任何決定後，沒有任何方式制衡、救濟，這才叫獨裁，沒有大法官裁判無從救濟才叫獨裁，覆議不讓行政院報告，連說明都不需要就直接表決才叫獨裁，立法院一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制。卓榮泰也說，立法院有意見，還是可以依照憲法增修條文提出不信任案來倒閣，如果不信任案是《憲法》賦予國會的救濟機制，同樣的不副署也是憲法賦予行政院長的救濟。卓榮泰強調，自己身為行政院長，若被一個毀憲亂政政黨提出倒閣不信任案，那將會是自己畢生的民主勳章，「我願意成為護憲鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上護國護憲道路」。卓榮泰也認為憲法法庭能夠解決爭議，只要憲法法庭能夠繼續執行職權，依照大法官判定違憲與否，很多事情都可以解決，但如果立法院用立法專橫剝奪大法官同意權，用立法專橫提高開會門檻，讓憲法法庭陷於無法運作，立院自己要負起毀憲的責任。