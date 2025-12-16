我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卓靖倫也提到，現在APP會員約110萬、Line會員120萬，合計230萬的會員，APP點餐已占訂單的60%。（圖／記者鍾泓良攝影）

然而，麥味登現在APP會員約110萬、Line會員120萬，合計230萬的會員，APP點餐已占訂單的60%，「100元的餐有60元消費是在線上。」

經濟部商業署今（15）日邀請揚秦集團的連鎖早餐品牌「麥味登」等業者現身說法。揚秦集團董事長卓靖倫表示，AI在智慧排班、補貨預測及員工訓練上表現優異，目前已共有230萬個會員、有6成的訂單都是來自線上，未來更規劃設計出「早餐店Siri」，下口令就能完成點餐及產品客製化。相較於製造業可以在更多製造流程當中加入AI應用，服務業受限於高度人力化、生產流程短等特性，長期服務業應用慢半拍。但隨著近年，服務業開始數位轉型收集數據，再加上AI使用門檻變低，愈來愈多業者都開始在經營端納入AI作為痛點解方。卓靖倫報告，麥味登選擇跟緯謙科技一起合作，現在有956家門市，2年轉型店家從11家店增加至約300家店，這轉型過程相當艱辛，因為近千家店所面對的消費客群都有所差異、就算是改變菜單都會影響到穩定性。執行AI轉型後，現在麥味登已可以把無效資料變成是有效資料，來服務線上及線下服務品質，更打造出產業知識（domain know-how），產生出公司內部的知識庫，可以解決門市問題。他舉例，早餐業特性就在於尖離峰非常鮮明，再加上少子化及假期變多，許多店長用人力排班壓力就變大，而透過APP來做智慧排班及後台大數據整合，可以給每家門市最適量的配置，可以更靈活調派店與店之間人力支援。他強調，AI做為一個工具就是讓業者有更多能量，而也助於下一個具有國際競爭力的品牌建構出來。他受訪提到，歐美、日本國家在數位化及AI應用上都未起步，這點台灣數位化贏在拐點上，但相較於中國及東南亞，還是差一截。而麥味登也規劃讓線上點餐從傳統文字轉成語音，可以更智慧化去收集客戶五花八門的客製化，就如「早餐店Siri」，只要用嘴巴說，就可以做到「吐司去邊」、「荷包蛋煎單面」等客製化需求。另外，他也提到使用APP、AI一大好處，也就是愈來愈多20歲至30歲的年輕人選擇加盟，因為現在的年輕人會覺得聽到老師講解很煩、請教經營早餐店的爸媽很沒面子，現在改用AI後就不用跟人面對面，對他們來說開店起來就更簡單。