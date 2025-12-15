我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部國家公園署台江國家公園管理處今（15）日獲頒國家發展委員會第8屆政府服務獎「社會創新共融獎」。內政部次長吳堂安表示，台江國家公園是候鳥遷移停留熱點，但因排除私有地形成區塊式園區，候鳥常跨界至周邊魚塭覓食，引發人鳥衝突。台江處深耕10餘年，以「黑琵甜甜圈」保育模式串聯遊客、漁民、社區及NGO，成功調解衝突、營造友善棲地，讓候鳥能安心跨越國家公園邊界，創造「不是國家公園的國家公園」新保育典範。內政部表示，「政府服務獎」素有公部門的「奧斯卡獎」之譽，是政府機關最高榮譽。台江處從144個參與機關激烈角逐脫穎而出，關鍵正是在於突破國家公園邊界，建立保育與社會共融的全新價值，以「黑琵甜甜圈」保育模式在無形中達成聯合國生物多樣性公約所倡議「其他有效地區保育措施」（Other Effective Area-based Conservation Measures，OECM）目標，成為國際生態保育的台灣亮點。吳堂安說，台江處同仁早年拜訪魚塭宣導候鳥保育理念時，曾慘遭怒罵及放狗驅趕，但團隊始終不放棄，10餘年來不斷修正策略、調整腳步，將周邊「人」及「產業」納入保育經營管理的重要元素，逐漸與在地漁民建立深厚的信任與合作關係。透過長期努力，近年甚至吸引明台產險、全一電子及中信金控等企業主動加入共推生態友善棲地。成功編織綿密而堅實在地守護網絡，讓候鳥能安心跨越國家公園邊界，在私人魚塭獲得完整、安全的覓食棲地。